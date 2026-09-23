Buscan un hogar para lomitos en la Feria de la Adopción de Saltillo

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Saltillo
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    Buscan un hogar para lomitos en la Feria de la Adopción de Saltillo
    Durante la jornada también se ofrecieron servicios de vacunación, desparasitación y esterilización. CORTESÍA

El CEBISS mantiene la adopción permanente de perros y ofrece servicios gratuitos y a bajo costo para su cuidado

Con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a perros que buscan un hogar, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó una Feria de Adopción en el Parque Urdiñola, como parte de las actividades por el Día Mundial del Perro Adoptado.

La jornada fue organizada por el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), donde familias saltillenses acudieron para conocer a los animales disponibles y comenzar el proceso para incorporarlos de manera responsable a sus hogares.

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$!Los perros disponibles buscan una familia que les brinde un hogar y una segunda oportunidad.
Los perros disponibles buscan una familia que les brinde un hogar y una segunda oportunidad. CORTESÍA

Además de las adopciones, durante el evento se ofrecieron servicios para promover el cuidado de los animales, entre ellos esterilizaciones a bajo costo, así como desparasitación y vacunación gratuitas.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, señaló que las opciones de adopción permanecen disponibles de manera permanente en las instalaciones del Parque Urdiñola, ubicado en prolongación Urdiñola s/n, en la colonia Agua Azul.

Explicó que también se realizan brigadas de adopción los domingos en la Ruta Recreativa, con el propósito de acercar a más familias a los animales que se encuentran en busca de un hogar.

“Invitamos a las familias saltillenses a adoptar un ser sintiente para darle una segunda oportunidad y que tenga la posibilidad de encontrar un hogar”, expresó.

Para iniciar el procedimiento de adopción, las personas interesadas deben presentar copias de una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio. También se solicitan imágenes del espacio donde vivirá el animal y el llenado de un formulario.

$!Familias saltillenses acudieron a la Feria de Adopción realizada en el Parque Urdiñola.
Familias saltillenses acudieron a la Feria de Adopción realizada en el Parque Urdiñola. CORTESÍA

El CEBISS destacó la importancia de que las adopciones se realicen de manera responsable, considerando las condiciones y el espacio disponibles para garantizar el bienestar del animal que será integrado a una familia.

Con estas acciones, el Municipio busca mantener alternativas permanentes para la adopción y, al mismo tiempo, facilitar el acceso de la población a servicios básicos de atención y cuidado para los seres sintientes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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