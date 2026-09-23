Buscan un hogar para lomitos en la Feria de la Adopción de Saltillo

La jornada fue organizada por el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), donde familias saltillenses acudieron para conocer a los animales disponibles y comenzar el proceso para incorporarlos de manera responsable a sus hogares.

Con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a perros que buscan un hogar, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó una Feria de Adopción en el Parque Urdiñola, como parte de las actividades por el Día Mundial del Perro Adoptado.

Además de las adopciones, durante el evento se ofrecieron servicios para promover el cuidado de los animales, entre ellos esterilizaciones a bajo costo, así como desparasitación y vacunación gratuitas.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, señaló que las opciones de adopción permanecen disponibles de manera permanente en las instalaciones del Parque Urdiñola, ubicado en prolongación Urdiñola s/n, en la colonia Agua Azul.

Explicó que también se realizan brigadas de adopción los domingos en la Ruta Recreativa, con el propósito de acercar a más familias a los animales que se encuentran en busca de un hogar.

“Invitamos a las familias saltillenses a adoptar un ser sintiente para darle una segunda oportunidad y que tenga la posibilidad de encontrar un hogar”, expresó.

Para iniciar el procedimiento de adopción, las personas interesadas deben presentar copias de una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio. También se solicitan imágenes del espacio donde vivirá el animal y el llenado de un formulario.