¿Buscas chamba? El próximo martes habrá Feria de Empleo en Saltillo

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    ¿Buscas chamba? El próximo martes habrá Feria de Empleo en Saltillo
    Coahuila ofertará más de 4 mil vacantes durante la Feria de Empleo en la región sureste. CORTESÍA

Evento concentrará múltiples perfiles laborales con acceso a contratación directa y vinculación empresarial en jornada intensiva

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, anunció la disponibilidad de más de 4 mil oportunidades de empleo formal en empresas establecidas en la región sureste, derivadas del dinamismo económico y las condiciones de estabilidad que prevalecen en la entidad.

La jornada de vinculación laboral reunirá ofertas para operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

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FERIA DE EMPLEO EN CANACINTRA CON ACCESO DIRECTO A VACANTES

El evento se realizará el próximo 23 de junio en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles #2888, colonia Nazario Ortiz Garza, con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas.

Las autoridades recomendaron a las personas interesadas realizar un preregistro en el portal ferias.empleo.gob.mx, así como llevar múltiples copias de su currículum o solicitudes de empleo para agilizar su participación y postulación a distintas vacantes.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, exhortó a los asistentes a prepararse adecuadamente para aprovechar la jornada y maximizar sus posibilidades de colocación laboral.

$!La jornada laboral se realizará en el Centro de Convenciones Canacintra el próximo 23 de junio.
La jornada laboral se realizará en el Centro de Convenciones Canacintra el próximo 23 de junio. CORTESÍA

Asimismo, destacó que este tipo de eventos de vinculación han mostrado resultados positivos y continuarán desarrollándose durante el segundo semestre del año, con el objetivo de fortalecer la colocación de trabajadores en empresas que ofrecen sueldos competitivos, prestaciones de ley y seguridad social.

COAHUILA CONSOLIDA CRECIMIENTO EN GENERACIÓN DE EMPLEO

El estado mantiene indicadores favorables en materia laboral, al registrar más de 8 mil nuevos empleos formales en lo que va del año, reflejo de su fortaleza industrial frente a escenarios económicos internacionales adversos.

$!Autoridades estatales destacaron el impacto positivo de las ferias de empleo en la generación de trabajo formal.
Autoridades estatales destacaron el impacto positivo de las ferias de empleo en la generación de trabajo formal. CORTESÍA

Durante 2026, las Ferias de Empleo en Coahuila han permitido la oferta de más de 6 mil 700 vacantes provenientes de más de 100 empresas participantes. Además, se han realizado 88 jornadas laborales en distintas regiones del Estado, acercando oportunidades de contratación a la población.

Zogbi Castro subrayó que estos mecanismos permiten promover empleos de calidad y con prestaciones completas, bajo una política pública orientada a la justicia social a través del trabajo formal.

Finalmente, reiteró que contar con empleo formal garantiza acceso a servicios de salud, seguridad social e ingresos estables que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

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