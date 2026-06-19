¿Buscas chamba? El próximo martes habrá Feria de Empleo en Saltillo

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, anunció la disponibilidad de más de 4 mil oportunidades de empleo formal en empresas establecidas en la región sureste, derivadas del dinamismo económico y las condiciones de estabilidad que prevalecen en la entidad. La jornada de vinculación laboral reunirá ofertas para operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

FERIA DE EMPLEO EN CANACINTRA CON ACCESO DIRECTO A VACANTES El evento se realizará el próximo 23 de junio en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles #2888, colonia Nazario Ortiz Garza, con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas. Las autoridades recomendaron a las personas interesadas realizar un preregistro en el portal ferias.empleo.gob.mx, así como llevar múltiples copias de su currículum o solicitudes de empleo para agilizar su participación y postulación a distintas vacantes. La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, exhortó a los asistentes a prepararse adecuadamente para aprovechar la jornada y maximizar sus posibilidades de colocación laboral.

Asimismo, destacó que este tipo de eventos de vinculación han mostrado resultados positivos y continuarán desarrollándose durante el segundo semestre del año, con el objetivo de fortalecer la colocación de trabajadores en empresas que ofrecen sueldos competitivos, prestaciones de ley y seguridad social. COAHUILA CONSOLIDA CRECIMIENTO EN GENERACIÓN DE EMPLEO El estado mantiene indicadores favorables en materia laboral, al registrar más de 8 mil nuevos empleos formales en lo que va del año, reflejo de su fortaleza industrial frente a escenarios económicos internacionales adversos.

Durante 2026, las Ferias de Empleo en Coahuila han permitido la oferta de más de 6 mil 700 vacantes provenientes de más de 100 empresas participantes. Además, se han realizado 88 jornadas laborales en distintas regiones del Estado, acercando oportunidades de contratación a la población. Zogbi Castro subrayó que estos mecanismos permiten promover empleos de calidad y con prestaciones completas, bajo una política pública orientada a la justicia social a través del trabajo formal. Finalmente, reiteró que contar con empleo formal garantiza acceso a servicios de salud, seguridad social e ingresos estables que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Publicidad