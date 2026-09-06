Cabalgata reunirá a mil jinetes durante el Festival de la Manzana en Arteaga, Coahuila

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Saltillo
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    Cabalgata reunirá a mil jinetes durante el Festival de la Manzana en Arteaga, Coahuila
    Alrededor de mil cabalgantes participarán en la tradicional Cabalgata de la Manzana en San Antonio de las Alazanas, en Arteaga, Coahuila. ARCHIVO

La actividad ecuestre se realizará el domingo 13 de septiembre dentro de la edición 27 del festival

ARTEAGA, COAH.– La tradición ecuestre volverá a ser protagonista en Coahuila, ahora con el Festival de la Manzana 2026, del Pueblo Mágico de Arteaga, con la realización de la tradicional cabalgata el próximo domingo 13 de septiembre en San Antonio de las Alazanas, donde se prevé la participación de alrededor de mil cabalgantes.

De acuerdo con la información presentada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, la actividad contempla un recorrido de aproximadamente 28 kilómetros y tendrá como punto de salida el campo deportivo de San Antonio de las Alazanas. La programación difundida establece registro desde las 08:30 horas y salida a las 10:00 horas.

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La cabalgata forma parte de la edición número 27 del Festival de la Manzana, que se desarrollará del 12 al 16 de septiembre con actividades culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento.

El programa también contempla la cuarta Tracto Rodada, concurso del Mejor Pay de Manzana, rodeo, callejoneada y la coronación de la Reina de la Manzana.

Para el domingo, además de la cabalgata, está previsto un rodeo con participación de jinetes de Guanajuato, Coahuila y Nuevo León, así como actividades infantiles y presentaciones musicales.

El festival representa también una oportunidad para productores y comerciantes de la región. Las autoridades municipales estiman una afluencia de entre 60 mil y 70 mil visitantes y una derrama económica de hasta 40 millones de pesos durante los cinco días.

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La celebración ocurre además en un año de recuperación para los productores de manzana de Arteaga, quienes prevén una cosecha de entre 1.5 y 2 millones de cajas, equivalentes a más de 30 mil toneladas.

Las autoridades anunciaron un operativo de seguridad y vialidad para atender el incremento de visitantes y mantener condiciones adecuadas durante las actividades del festival.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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