Cae auto a canal pluvial tras presunta distracción del conductor, en Saltillo

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Cae auto a canal pluvial tras presunta distracción del conductor, en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para asegurar al conductor y a su acompañante, además de tomar conocimiento del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De manera extraoficial, se indicó que el conductor y su acompañante presentaban aliento alcohólico al momento del accidente, situación que habría influido en la pérdida de control

Un conductor cayó a un canal pluvial en la colonia Puerta del Oriente, luego de distraerse al volante mientras circulaba acompañado de una mujer, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando Daniel ¨N¨, de 27 años, conducía un vehículo Dodge Attitude sobre la calle Imperio Turco, con dirección a Loma Linda.

TE PUEDE INTERESAR: Flamazo en vivienda deja dos personas lesionadas, en Saltillo

$!El conductor y la mujer que lo acompañaba permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
El conductor y la mujer que lo acompañaba permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar a la altura de la calle Nopal, el automovilista continuó su trayecto con la intención de incorporarse a la calle Ocotillo; sin embargo, no se percató de la presencia del canal y el vehículo terminó en el fondo del canal pluvial.

$!Una grúa fue requerida para realizar las maniobras de extracción del vehículo que cayó al fondo del canal.
Una grúa fue requerida para realizar las maniobras de extracción del vehículo que cayó al fondo del canal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De manera extraoficial, se informó que tanto el conductor como su acompañante presentaban aliento alcohólico y que, presuntamente, el automovilista se quedó dormido al volante, lo que habría originado el percance.

Testigos de los hechos dieron aviso a las autoridades y al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguraron al conductor y a su acompañante, mientras una grúa realizó las maniobras para retirar el vehículo.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo
Barry J. Pollack, de 61 años, lidera la defensa de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas

Abogado de Maduro, defendió a Julian Assange y más casos complejos internacionales