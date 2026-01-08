Cae auto a canal pluvial tras presunta distracción del conductor, en Saltillo
De manera extraoficial, se indicó que el conductor y su acompañante presentaban aliento alcohólico al momento del accidente, situación que habría influido en la pérdida de control
Un conductor cayó a un canal pluvial en la colonia Puerta del Oriente, luego de distraerse al volante mientras circulaba acompañado de una mujer, en Saltillo.
El accidente se registró alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando Daniel ¨N¨, de 27 años, conducía un vehículo Dodge Attitude sobre la calle Imperio Turco, con dirección a Loma Linda.
Al llegar a la altura de la calle Nopal, el automovilista continuó su trayecto con la intención de incorporarse a la calle Ocotillo; sin embargo, no se percató de la presencia del canal y el vehículo terminó en el fondo del canal pluvial.
De manera extraoficial, se informó que tanto el conductor como su acompañante presentaban aliento alcohólico y que, presuntamente, el automovilista se quedó dormido al volante, lo que habría originado el percance.
Testigos de los hechos dieron aviso a las autoridades y al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguraron al conductor y a su acompañante, mientras una grúa realizó las maniobras para retirar el vehículo.