Cae auto a canal pluvial tras presunta distracción del conductor, en Saltillo

Un conductor cayó a un canal pluvial en la colonia Puerta del Oriente, luego de distraerse al volante mientras circulaba acompañado de una mujer, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando Daniel ¨N¨, de 27 años, conducía un vehículo Dodge Attitude sobre la calle Imperio Turco, con dirección a Loma Linda.

