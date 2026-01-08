Flamazo en vivienda deja dos personas lesionadas, en Saltillo

    Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio para controlar la situación tras el flamazo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de control y revisión preventiva en el inmueble para evitar nuevos riesgos

Dos personas resultaron lesionadas tras registrarse un flamazo en un domicilio ubicado en la colonia Guanajuato Oriente, en Saltillo.

El incidente generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al cruce de las calles Rincón de Tamayo y Alhóndiga de Granadita, donde lograron controlar la situación.

De acuerdo con la información disponible, una pipa se encontraba abasteciendo de gas un tanque estacionario y, cerca del sitio, permanecía encendido un boiler.

Las personas lesionadas permanecieron en el lugar y no requirieron traslado hospitalario. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al concluir el llenado y retirar la manguera, se produjo el flamazo que causó lesiones tanto al propietario del inmueble como al operador de la pipa.

Ninguno de los afectados requirió traslado a una unidad médica y permanecieron en el lugar en espera de la llegada de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado el monto de los daños materiales, los cuales afectaron al boiler y a parte del tanque estacionario.

