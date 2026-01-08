Flamazo en vivienda deja dos personas lesionadas, en Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas tras registrarse un flamazo en un domicilio ubicado en la colonia Guanajuato Oriente, en Saltillo.

El incidente generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al cruce de las calles Rincón de Tamayo y Alhóndiga de Granadita, donde lograron controlar la situación.

De acuerdo con la información disponible, una pipa se encontraba abasteciendo de gas un tanque estacionario y, cerca del sitio, permanecía encendido un boiler.