Cae de azotea y se quiebra los pies al huir de vecinos que lo perseguían en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cae de azotea y se quiebra los pies al huir de vecinos que lo perseguían en Saltillo
    El presunto ladrón tuvo que ser llevado al Hospital General con los pies fracturados y bajo custodia policial. FOTO: ACHIVO

Jesús Alejandro N., de 18 años, intentaba escapar de habitantes de Prados de San José, pero una mala pisada lo envió directo al pavimento, fracturándose

La carrera delictiva de un joven de 18 años se interrumpió luego de que éste sufriera una aparatosa caída que le fracturó ambos pies desde una azotea mientras intentaba escapar de vecinos que lo señalaban como responsable de varios robos a viviendas de la colonia Prados de San José.

El joven, identificado como Jesús Alejandro N., quedó “fuera de combate” y ya no fue necesario seguirle, sino entregarlo a la Policía, pues se le relaciona con una serie de atracos registrados durante toda una semana.

De acuerdo con información extraoficial, los vecinos se organizaron para seguirle la pista. Al verse acorralado, el presunto sospechoso intentó escapar por las azoteas de distintas viviendas, sin medir el riesgo de la maniobra.

Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57

Durante la persecución, el joven cayó desde una altura aproximada de tres metros, lo que le provocó fracturas en los pies y le impidió continuar con la huida.

Tras quedar lesionado, fue asegurado y entregado a elementos de la Comisaría de Seguridad, quienes solicitaron apoyo para trasladarlo al Hospital General de Saltillo.

El joven permanece internado en la sala número 10, cama 3, bajo custodia policial, mientras se da seguimiento a su situación legal.

LO INVESTIGAN POR OTROS ATRACOS

Además de los robos que presuntamente habría cometido en Prados de San José, las autoridades también lo investigarían por atracos registrados en Monterrey, Nuevo León.

Se espera que, una vez que su estado de salud permita su salida del hospital, sea puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos que lo relacionen con los hechos denunciados.

Los señalamientos en su contra deberán ser acreditados por las autoridades competentes, por lo que se presume inocente mientras no se determine legalmente su responsabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: política y rodeo
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

La concienciación sobre el cáncer de mama fomenta el autocuidado y recuerda que el diagnóstico oportuno transforma el pronóstico de la enfermedad.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la guía para prevención y autoexploración
Octubre se prepara para darle la bienvenida a la anual lluvia de meteoros Oriónidas, un anillo de fragmentos y restos de polvo provenientes del cometa 1/P Halley.

Lluvia de Meteoros Oriónidas 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el punto máximo para verla en México?
La controversia por la edición de la presentación de Los Tigres del Norte reabrió el debate sobre la representación y voz de la comunidad latina en los medios públicos de EE. UU.

Tiny Desk respalda a latinos tras polémica con Los Tigres del Norte
Fiesta. Young conquistó al público saltillense y volvió al escenario para interpretar ‘In Case You Didn’t Know’, uno de los temas más esperados de la noche.

¿Fuiste? Brett Young cierra con broche de oro el Rodeo Saltillo 2026
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida
Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue sometido a una cirugía de emergencia horas después de celebrar la goleada 5-0 ante Querétaro en el Estadio Corona.

Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos ante Querétaro: ¿cómo está de salud?