Cae de azotea y se quiebra los pies al huir de vecinos que lo perseguían en Saltillo

De acuerdo con información extraoficial, los vecinos se organizaron para seguirle la pista. Al verse acorralado, el presunto sospechoso intentó escapar por las azoteas de distintas viviendas, sin medir el riesgo de la maniobra.

El joven, identificado como Jesús Alejandro N. , quedó “fuera de combate” y ya no fue necesario seguirle, sino entregarlo a la Policía, pues se le relaciona con una serie de atracos registrados durante toda una semana.

La carrera delictiva de un joven de 18 años se interrumpió luego de que éste sufriera una aparatosa caída que le fracturó ambos pies desde una azotea mientras intentaba escapar de vecinos que lo señalaban como responsable de varios robos a viviendas de la colonia Prados de San José.

Durante la persecución, el joven cayó desde una altura aproximada de tres metros, lo que le provocó fracturas en los pies y le impidió continuar con la huida.

Tras quedar lesionado, fue asegurado y entregado a elementos de la Comisaría de Seguridad, quienes solicitaron apoyo para trasladarlo al Hospital General de Saltillo.

El joven permanece internado en la sala número 10, cama 3, bajo custodia policial, mientras se da seguimiento a su situación legal.

LO INVESTIGAN POR OTROS ATRACOS

Además de los robos que presuntamente habría cometido en Prados de San José, las autoridades también lo investigarían por atracos registrados en Monterrey, Nuevo León.

Se espera que, una vez que su estado de salud permita su salida del hospital, sea puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos que lo relacionen con los hechos denunciados.

Los señalamientos en su contra deberán ser acreditados por las autoridades competentes, por lo que se presume inocente mientras no se determine legalmente su responsabilidad.