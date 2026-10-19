Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57
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Juan Carlos ¨N¨ sufrió golpes que requirieron valoración médica luego del percance registrado; rescatistas le brindaron primeros auxilios antes de llevarlo a un hospital
Un motociclista de 22 años fue trasladado al Hospital General luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera Federal 57, a la altura del ejido Jagüey de Ferniza, en Saltillo.
El lesionado fue identificado como Juan Carlos ¨N¨, quien presuntamente perdió el control de la motocicleta mientras se desplazaba por dicha vía, lo que provocó que terminara en el suelo con diversas lesiones.
El reporte del accidente fue recibido por el cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, cuyos elementos se movilizaron al sitio para brindar atención al conductor.
A su llegada, los rescatistas localizaron al joven y realizaron una valoración para determinar las lesiones que presentaba. Durante la revisión, detectaron golpes que requerían atención médica.
Los bomberos le brindaron los primeros auxilios y realizaron las curaciones correspondientes antes de preparar su traslado a un hospital para una revisión más detallada.
Finalmente, Juan Carlos fue llevado al Hospital General, donde quedó a disposición del personal médico para recibir atención.