Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57

Un motociclista de 22 años fue trasladado al Hospital General luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera Federal 57, a la altura del ejido Jagüey de Ferniza, en Saltillo.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos ¨N¨, quien presuntamente perdió el control de la motocicleta mientras se desplazaba por dicha vía, lo que provocó que terminara en el suelo con diversas lesiones.