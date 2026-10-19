Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Pierde motociclista el control y resulta lesionado en la carretera 57
    El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la carretera Federal 57, a la altura del ejido Jagüey de Ferniza. CORTESÍA

Juan Carlos ¨N¨ sufrió golpes que requirieron valoración médica luego del percance registrado; rescatistas le brindaron primeros auxilios antes de llevarlo a un hospital

Un motociclista de 22 años fue trasladado al Hospital General luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera Federal 57, a la altura del ejido Jagüey de Ferniza, en Saltillo.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos ¨N¨, quien presuntamente perdió el control de la motocicleta mientras se desplazaba por dicha vía, lo que provocó que terminara en el suelo con diversas lesiones.

Trasladan grave a conductor tras chocar contra barrera en carretera a Carbonera

El reporte del accidente fue recibido por el cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, cuyos elementos se movilizaron al sitio para brindar atención al conductor.

$!Elementos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al ejido Jagüey de Ferniza para auxiliar al conductor.
Elementos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al ejido Jagüey de Ferniza para auxiliar al conductor. CORTESÍA

A su llegada, los rescatistas localizaron al joven y realizaron una valoración para determinar las lesiones que presentaba. Durante la revisión, detectaron golpes que requerían atención médica.

Los bomberos le brindaron los primeros auxilios y realizaron las curaciones correspondientes antes de preparar su traslado a un hospital para una revisión más detallada.

$!.Juan Carlos fue valorado por los rescatistas debido a los golpes que presentaba tras el percance.
.Juan Carlos fue valorado por los rescatistas debido a los golpes que presentaba tras el percance. CORTESÍA

Finalmente, Juan Carlos fue llevado al Hospital General, donde quedó a disposición del personal médico para recibir atención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cadena de traiciones

Cadena de traiciones
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo: Manolo Jiménez convierte las dudas en resultados
true

Cierra Morena los registros y Luis Fernando no aparece
El uso de vehículos motorizados crece a una tasa superior al incremento poblacional de la ciudad.

Saltillo: Tras pandemia, presencia de autos aumenta 25%... y motos se disparan al doble
Los primeros lugares de las ramas femenil y varonil recibieron trofeos durante la ceremonia de premiación, realizada frente al Frontispicio del Tecnológico.

Más de 2 mil 500 corredores participan en la 5K Go Burros Pardos en Saltillo
Papa León XIV desde el Ángelus, Vaticano.

El Papa León XIV reaparece en el Ángelus tras exitosa operación en el Policlínico Gemelli
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump arremete contra Francia y culpa a la inmigración de destruir el país
Celebran Concierto Misionero en el Templo de San Juan Nepomuceno con artistas saltillenses

Celebran Concierto Misionero en el Templo de San Juan Nepomuceno con artistas saltillenses