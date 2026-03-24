Cae de más de 4 metros y queda grave al trabajar sin protección, en Saltillo

Con una fractura craneoencefálica, fue trasladado en estado delicado a las instalaciones de un hospital privado un trabajador de una empresa de teléfono y cable, luego de haber caído de una altura de más de 4 metros cuando estaba trabajando, en Saltillo. Se trata de Javier ¨N¨, de 50 años, quien labora para la empresa Monstel Fibra Óptica, y quien había colocado una escalera recargada solo en un cable, pero de pronto este se movió y terminó en el pavimento.

Compañeros de trabajo que estaban con él lo auxiliaron y abanderaron el lugar, arribando una unidad del K-9 de la Policía, cuyos elementos auxiliaron y pidieron ayuda al número de emergencias 911. Personal del cuerpo de bomberos de la estación norte acudió al auxilio y comenzó a curar las lesiones, así como a empaquetar al lesionado en lo que una ambulancia de la Cruz Roja arribaba para ser llevado al hospital.

Se informó que el hombre y sus compañeros habían colocado una escalera para comenzar a trabajar, pero esta estaba solo sostenida por el mismo cable donde trabajaría, lo que provocó que cayera, además de que no contaba con ningún dispositivo de seguridad. El lesionado finalmente fue trasladado a las instalaciones de un hospital privado, donde los gastos correrán por parte de la empresa, de la cual se dijo tiene su sede en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.