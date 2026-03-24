Cae de más de 4 metros y queda grave al trabajar sin protección, en Saltillo

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Cae de más de 4 metros y queda grave al trabajar sin protección, en Saltillo
    Bomberos y paramédicos brindaron atención al lesionado en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El trabajador realizaba labores en altura sin equipo de protección cuando ocurrió la caída que lo dejó en estado delicado.

Con una fractura craneoencefálica, fue trasladado en estado delicado a las instalaciones de un hospital privado un trabajador de una empresa de teléfono y cable, luego de haber caído de una altura de más de 4 metros cuando estaba trabajando, en Saltillo.

Se trata de Javier ¨N¨, de 50 años, quien labora para la empresa Monstel Fibra Óptica, y quien había colocado una escalera recargada solo en un cable, pero de pronto este se movió y terminó en el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-ensarta-clavos-en-la-mano-al-trabajar-en-un-predio-en-saltillo-CG19682077
$!La escalera estaba sostenida únicamente por un cable al momento de la caída.
La escalera estaba sostenida únicamente por un cable al momento de la caída. ULISES MARTÍNEZ

Compañeros de trabajo que estaban con él lo auxiliaron y abanderaron el lugar, arribando una unidad del K-9 de la Policía, cuyos elementos auxiliaron y pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Personal del cuerpo de bomberos de la estación norte acudió al auxilio y comenzó a curar las lesiones, así como a empaquetar al lesionado en lo que una ambulancia de la Cruz Roja arribaba para ser llevado al hospital.

$!El hombre fue auxiliado por compañeros y trasladado a un hospital privado.
El hombre fue auxiliado por compañeros y trasladado a un hospital privado. ULISES MARTÍNEZ

Se informó que el hombre y sus compañeros habían colocado una escalera para comenzar a trabajar, pero esta estaba solo sostenida por el mismo cable donde trabajaría, lo que provocó que cayera, además de que no contaba con ningún dispositivo de seguridad.

El lesionado finalmente fue trasladado a las instalaciones de un hospital privado, donde los gastos correrán por parte de la empresa, de la cual se dijo tiene su sede en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

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