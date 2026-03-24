Se ensarta clavos en la mano al trabajar en un predio en Saltillo

Los gritos de dolor, desesperación y de auxilio, fueron los que alertaron a un oficial de una caseta de vigilancia y vecinos de la colonia Bellavista la mañana martes, solicitando una ambulancia en el lugar.

Pues e trataba de Héctor Javier Hernández Martínez, “Pato”, de 42 años, quien es el que se encarga de cuidar el predio en la calle Reforma entre Pedro Aranda y Niños Héroes, donde ocurrió el accidente que lo mando a la instalaciones de la Cruz Roja, trasladado por una ambulancia de la humanitaria institución.

El hombre ataba realizando limpieza y reparando algunas de las cosas que tiene en el predio, cuando tomó una tarima la cual tenía los clavos salidos y él no se percató de esto.

Fue que al tomar la madera, se ensartó dos de los clavos oxidados en su mano, comenzando a gritar y al ser visto de como no se podía quitar la tarima, se dio aviso al número de emergencias, 911, solicitando una ambulancia.

El oficial de la caseta de la zona, pidió la unidad y en pocos minutos el ulular de las sirenas de la unidad de emergencias se escuchan cada vez más cerca y a su arribo, los paramédicos atendieron al hombre.

Le auxiliaron a quitarse la tarima y por fortuna los clavos estaban chuecos y no rectos por lo que aparentemente no tenía fracturas, sin embargo fue limpiada la zona afectada y finalmente trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para descartar alguna lesión grave.