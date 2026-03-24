POLITICÓN: En el Plan B, el PT se la vuelve a hacer a la 4T

I. DESAFÍO Interesante reto el que se ha echado a cuestas la Secretaría del Trabajo de Nazira Zogbi con la apertura de su “Unidad de Género”, una oficina que, según se comentó ayer durante su inauguración, tiene como propósito empujar la equidad laboral. Y es que, como ya lo hemos comentado en este espacio, los avances que en materia de paridad de género se han logrado en el terreno de los cargos públicos, en particular los de elección popular, no son equivalentes, ni por mucho, a lo que ocurre en el terreno privado. Y no se trata solamente del acceso a los altos cargos en las empresas, sino de un problema de carácter estructural. II. HAY QUE CONVENCER Habrá que estar atentos al diseño de estrategias para empujar una mayor inclusión femenina en el terreno privado. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en el sector gubernamental, a nivel de las empresas los puestos de trabajo no se conciben como un bien social que debe sujetarse a reglas públicas. Por ello, el primer tramo del desafío tiene que ver con el convencimiento y la “evangelización” de los empresarios.

III. ATORÓN Algo muy raro está pasando puertas adentro de la coalición gobernante y a la cuatroté le urge aclarar por qué “se les está haciendo bolas el engrudo”. Y es que, por más promesas de amor eterno que el propietario... ¡perdón!, el dirigente del PT, Alberto Anaya, le hace en público a Luisa María Alcalde, las cosas nomás no avanzan como espera la dirigente del partido de moda. Y es que nadie atina a explicar cómo, luego de sellar en público el “respaldo total” del Partido del Trabajo al “plan B” en materia electoral, ayer se dijo, a unas horas de que supuestamente sea sometido a discusión en el pleno, que el proyecto “se encuentra estancado”. IV. ALGO ESTÁ PODRIDO... Desde luego, nadie debe irse con la finta de que la franquicia de Anaya está empujando para construir una propuesta de reforma que fortalezca la democracia o expanda la posibilidad de que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales. Lo que petistas y verdes están haciendo, según va quedando cada vez más claro, es maximizar sus ganancias en un proceso en el que sus votos resultan clave. O, para decirlo en el lenguaje del oficialismo, están buscando maximizar sus privilegios.

V. FOTO COMPLETA Desde Piedras Negras, el gobernador Manolo Jiménez puso en marcha el programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, el cual contempla una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para financiar acciones que se ejecutarán en los 38 municipios de la entidad. Más allá del anuncio, la imagen que dejó el evento fue la presencia de 36 alcaldesas y alcaldes de distintos partidos, que decidieron acudir y sumarse al arranque. En un momento político marcado por divisiones a nivel nacional, en Coahuila, nos dicen, se construyó una escena distinta: coincidencias prácticas para gestionar obra pública y recursos. VI. AUSENCIAS Las ausencias también cuentan. No estuvieron los alcaldes de Zaragoza, Evelio Vara, ni de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, ambos cercanos a Ricardo Mejía Berdeja. Mientras el resto –al margen del origen partidista– decidió estar y participar, ellos optaron por no hacerlo. La lectura es sencilla: más allá de la política, se trata de espacios en los que se definen apoyos y obras para los municipios. Y cuando se decide no acudir, la pregunta que surge es... ¿a quién le impacta realmente esa decisión?

VII. APP Y MENSAJE En Monclova, el alcalde Carlos Villarreal y el fiscal Federico Fernández Montañez presentaron una nueva aplicación para la atención de emergencias, la cual forma parte del modelo estatal de seguridad. En lo técnico, la herramienta busca mejorar la respuesta ciudadana con reportes en tiempo real. Pero más allá de la aplicación, el evento en el que se presentó dejó un mensaje político: la presencia conjunta de ambos actores en un mismo espacio, alineados en la estrategia, manda una señal de coordinación en un tema clave como la seguridad. Una imagen que, en el contexto actual, también busca enviar certeza institucional. VIII. CIERRE DE FILAS Y es que, nos dicen, los desencuentros que en su momento se comentaron entre ambos no pasaron de errores de colaboradores. Hoy, la prioridad es otra: cerrar filas y trabajar en equipo. Así lo reflejaron Villarreal y Fernández, quienes se mostraron alineados con la política estatal en materia de seguridad. En un tema que no permite margen para diferencias, el mensaje es claro: la coordinación está por encima de cualquier ruido –o grilla– previo. Porque en seguridad, más que discursos, lo que se exige son resultados.

IX. ALERTA

Como lo adelantamos ayer en este espacio, era cuestión de tiempo para que la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de revocar la autorización de donatarias autorizadas de más de un centenar de ONG mexicanas, generara una reacción internacional. Ayer, Amnistía Internacional, que dirige la francesa Agnès Callamard, salió a advertir sobre la existencia de una corriente “anti-ONG” en media docena de países de América Latina, entre los que ubicó a México. El riesgo de desaparición en que se coloca a dichas organizaciones implica un problema colectivo, se ha dicho, pues entre menos organismos vigilantes existan, mayor riesgo de corrupción habrá.