Isla del Sol, la extorsión de la 4T para Cuba

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Opinión
/ 23 marzo 2026
    Isla del Sol, la extorsión de la 4T para Cuba
    IA

La gran preocupación de los empresarios que han recibido estas cartas no tiene que ver con la extorsión ni con el monto del donativo. Ya están acostumbrados. Lo que les preocupa son las consecuencias de donar a Cuba

La carta llega con membrete. Proyecto Isla del Sol. Tiene logotipo: del mapa cubano va naciendo un sol. La firman tres personeros del régimen, dos de ellos muy conocidos, influyentes y poderosos. Está dirigida a empresarios, sobre todo a aquellos que han recibido contratos del gobierno.

En la carta se piden donativos para Cuba: ayuda alimentaria comprando despensas en cadenas de supermercados mexicanas, ayuda para evitar los apagones, etc. Frente a los temores de que todo donativo a Cuba se lo quede la dictadura, prometen que la ayuda irá directamente a los cubanos y que habrá transparencia en el manejo de los recursos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/del-beisbol-a-la-politica-venezuela-vencio-a-estados-unidos-NM19622582

Luego viene la conversación telefónica directa, con algún operador: Espero tu depósito tal día, a tal hora. Está también la alternativa de depositar a una cadena de supermercados para enviar ayuda humanitaria. Es una extorsión disfrazada: donas dinero para Cuba o ya sabes cuál es la consecuencia.

¿Quiénes firman la carta? Pedro Miguel, ideólogo de la 4T, íntimo amigo de López Obrador (de quien se dice también que le ayuda a escribir sus libros), integrante del exquisito Club de la Paella. Pablo Daniel Taddei, sobrino de la presidenta del INE y a quien el expresidente AMLO nombró al frente de LitioMx (Litio para México), la empresa del gobierno que se creó en el sexenio pasado para la explotación del negocio del litio y que ha sido otro fracaso estrepitoso al que le han ido sistemáticamente reduciendo el presupuesto al grado de que ya sólo tienen para pagar la nómina. Y un tercer personaje de nombre Jonathan Garduño. En la carta se presume incluso de la participación de la AMEXCID, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que encabeza la excandidata priista al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diaz-canel-agradece-a-amlo-por-apoyo-que-pidio-a-mexico-para-cuba-EF19589915

La gran preocupación de los empresarios que han recibido estas cartas –y que hablaron conmigo para contarme de este Proyecto Isla del Sol, a condición de guardar el anonimato para no recibir represalias del régimen– no tiene que ver con la extorsión ni con el monto del donativo. Ya están acostumbrados. Lo que les preocupa son las consecuencias de donar a Cuba, en especial, que Estados Unidos pueda tomar represalias en su contra, ya sea en lo personal (cancelarles las visas, etc.) o en lo empresarial (que boletinen a sus empresas en las instancias financieras internacionales, etc.).

Vaya disyuntiva a la que están siendo arrinconados.

SACIAMORBOS

¿Será que los aliados de Morena vuelvan a batear a la Presidenta? ¿Será que la doctora Sheinbaum se enfrente de nuevo a un fracaso estrepitoso y monumental como en la reforma electoral? ¿Será que no tendrá el apoyo necesario del PT y el Partido Verde ni siquiera tras haber diluido el Plan B hasta volverlo la morralla de la morralla de la reforma electoral? ¿Será que por eso pospusieron la votación en el Congreso para ver si los operadores políticos del régimen pueden convencerlos?

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Nació en Mérida, Yucatán, México. Tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es el conductor del noticiero matutino ‘Primero Noticias’ de Televisa. Durante su carrera profesional ha recibido varias veces el Premio Nacional de Periodismo, fue incluido en la lista del 2008 de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial y ha sido distinguido como líder mexicano.

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