La violencia en Oriente Medio continúa después de que Trump afirmara haber mantenido conversaciones ‘muy buenas’ con Irán

El martes, Irán lanzó bombardeos contra Israel, los estados árabes del Golfo y el norte de Irak, mientras que aviones de guerra israelíes y estadounidenses continuaron realizando ataques en Teherán y contra otros objetivos en la República Islámica.

La violencia ha continuado en gran parte de Oriente Medio un día después de que Donald Trump dijera que Estados Unidos estaba manteniendo conversaciones “muy buenas” con Irán para poner fin pronto a la guerra en la región.

Diversas fuentes oficiales en Teherán han negado que se estén llevando a cabo conversaciones. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, a quien se ha mencionado como posible interlocutor con Estados Unidos, afirmó en una publicación en redes sociales: «No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos... se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros».

Teherán desconfía de cualquier oferta de negociación por parte de Estados Unidos, en parte porque estaba en conversaciones con ese país antes del ataque sorpresa que desencadenó la guerra y en el que murieron el líder supremo Ali Khamenei y decenas de altos funcionarios. Irán también estaba en conversaciones el año pasado cuando Estados Unidos e Israel atacaron sus instalaciones nucleares, dando inicio a una guerra de 12 días.

«Debemos actuar con prudencia», declaró Esmail Kowsari, miembro del comité de seguridad nacional y política exterior del parlamento iraní, según la agencia de noticias semioficial Fars. «Su naturaleza es sembrar la discordia para que la gente desconfíe de los funcionarios y crea que se han producido tales acciones, cuando en realidad no ha ocurrido nada de eso»

Sin embargo, posibles intermediarios como Pakistán, Omán, Egipto y otros han confirmado intentos preliminares para establecer canales de comunicación entre Washington y Teherán. Los analistas señalan que existen profundas divisiones entre los altos funcionarios que aún viven en Teherán, lo que podría explicar parte de la desafiante reacción iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha estado hablando sobre la guerra en los últimos días con sus homólogos de Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán, según informó su oficina.

En Islamabad, las autoridades plantearon la posibilidad de una reunión entre funcionarios iraníes y Steve Witkoff, enviado especial de Trump, Jared Kushner, yerno del presidente, y JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Un funcionario europeo declaró a Reuters que, si bien no se habían producido negociaciones directas entre ambos países, Egipto, Pakistán y los estados del Golfo estaban transmitiendo mensajes.

La repentina actividad diplomática se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran amenazas durante el fin de semana de ataques que podrían haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y en los alrededores del Golfo, además de inutilizar las plantas desalinizadoras que abastecen de agua potable a muchos países desérticos.

El lunes, Trump pospuso el plazo que tenía Irán para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación, bajo la amenaza de que sus centrales eléctricas serían atacadas con bombardeos aéreos. Esto provocó una breve caída en los precios del petróleo e impulsó las acciones. El plazo vence ahora el viernes.

Estados Unidos continúa reforzando sus fuerzas militares alrededor de Irán, con unos 5.000 infantes de marina en camino a la región, y para lanzar nuevos ataques.

Medios iraníes informaron el martes que ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos tuvieron como objetivo dos instalaciones de gas y un gasoducto, horas después de que Trump desistiera de su amenaza de atacar la infraestructura energética. Las instalaciones en el centro de Irán sufrieron daños parciales, según la agencia de noticias Fars, que no proporcionó una fuente y fue el único medio iraní en informar sobre el incidente. Añadió que el ataque también tuvo como objetivo el gasoducto de la central eléctrica de Khorramshahr, en el suroeste del país.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando a Irán y Líbano, donde su ofensiva tiene como objetivo a Hezbolá, el movimiento militante islamista respaldado por Irán, incluso mientras Estados Unidos considera un alto el fuego. “Aún hay más por venir”, declaró el primer ministro israelí.

Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora del martes, y se reportó un impacto en el norte del país.

En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kg (220 libras) eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, destrozando las ventanas de un edificio de apartamentos vecino y provocando una densa humareda.

Horas antes, Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut, afirmando que su objetivo era la infraestructura utilizada por Hezbolá.

Un ataque con explosivos contra un edificio de apartamentos residenciales al sureste de la capital libanesa dejó al menos dos muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

En Kuwait, las líneas eléctricas fueron alcanzadas por metralla de sistemas de defensa antiaérea, lo que provocó cortes de electricidad. Las sirenas de alerta de misiles sonaron en Bahréin, y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció la destrucción de 19 drones iraníes que tenían como objetivo su provincia oriental, rica en petróleo.

Los precios del petróleo subieron a 104 dólares (77 libras esterlinas) por barril en las operaciones matutinas, un incremento de más del 40 % desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero. Los analistas advierten de una interrupción profunda y duradera en el suministro de petróleo y gas de la región, incluso en caso de un cese rápido de las hostilidades, con graves consecuencias económicas a nivel mundial.