Saltillo: Asociación de RRHH plantea apoyar a las PYMES ante la reducción de la jornada laboral

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Dinero Local
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: Asociación de RRHH plantea apoyar a las PYMES ante la reducción de la jornada laboral
    Ana Cristina García Rumayor, gerente de ARHCOS, comentó que el apoyo a las Pymes será distinto al apoyo de las empresas corporativas internacionales por los procesos estandarizados. VANGUARDIA

El grupo ARHCOS planea un segundo foro para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su transición hacia la jornada de 40 horas

Con la reforma de la reducción de la jornada laboral, la gerente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Ana Cristina García Rumayor indicó que también hay que apoyar a las Pymes.

“Siento que más bien a las Pymes hay que apoyar mucho con este tipo de pronósticos porque las empresas corporativas internacionales finalmente se están rigiendo por procesos estandarizados, globales y tienen mucho apoyo”, dijo.

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Recientemente ARHCOS llevó a cabo un foro sobre la Reducción de la Jornada a 40 horas “Impacto Real en la Operación Industrial”, sin embargo, contemplan llevar a cabo una segunda jornada muy dirigida a las Pymes.

Por lo pronto, del primer evento, comentó que ahorita todo lo que se realiza es un análisis hasta que no se tenga definida y por decreto la versión final de la reforma en ley, sin embargo, las empresas se están preparando en el tema del presupuesto, es decir, cómo impactará esto el tiempo extra como la reducción del recurso humano por la reducción de la jornada aunque ésta será gradual.

Agregó que las empresas están realizando sus pronósticos y en el primer evento, participaron empresas líderes como Johnson Control, John Deere, Rassini y la Secretaría del Trabajo, entre otros.

Finalmente comentó que hay empresas que ya manejan jornadas con ciertos pronósticos de reducción dependiendo del rol laboral ya implementándose pero requieren de seis meses de operación los sistemas nominales que manejan.

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