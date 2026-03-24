Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber

Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber

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The New York Times
por The New York Times

El despliegue ocurre en medio de la disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que ha provocado cierres, largas filas y vuelos perdidos

Internacional
/ 24 marzo 2026
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Por: Gabe Castro-Root

Hasta 150 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) fueron desplegados el lunes en aeropuertos de todo Estados Unidos, una medida que el gobierno de Donald Trump dijo busca aliviar las largas filas en medio de la escasez de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, que están trabajando sin salario durante el cierre parcial del gobierno.

Las funciones exactas de los agentes del ICE en los aeropuertos seguían sin estar claras. El lunes, agentes fueron vistos en varios aeropuertos caminando en pequeños grupos por las áreas de registro y situándose cerca de las salidas, en su mayoría con el rostro descubierto. A diferencia de los agentes de la TSA, el personal del ICE está recibiendo remuneración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/despliegan-a-agentes-del-ice-en-14-aeropuertos-de-estados-unidos-FJ19675743

Los legisladores demócratas y el sindicato que representa a los agentes de la TSA denunciaron el despliegue del ICE en los aeropuertos como una medida disruptiva, insegura e inútil.

Esto es lo que los viajeros deben saber.

¿POR QUÉ SE ENVÍAN AGENTES DEL ICE A LOS AEROPUERTOS?

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado el domingo que el ICE “ayudaría a reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener nuestros cielos seguros y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos”.

La escasez de personal de la TSA se debe al actual cierre parcial del gobierno que sigue en curso. Casi 50.000 agentes de la TSA han estado trabajando sin salario desde el 14 de febrero, cuando se agotaron los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA, en medio de un enfrentamiento en el Congreso sobre la política migratoria.

$!Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estuvieron presentes en algunos aeropuertos estadounidenses el lunes por la mañana, luego de que el asesor fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunciara el despliegue de agentes para aliviar las largas filas de viajeros.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estuvieron presentes en algunos aeropuertos estadounidenses el lunes por la mañana, luego de que el asesor fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunciara el despliegue de agentes para aliviar las largas filas de viajeros. The New York Times

Muchos agentes de la TSA han tenido que buscar un segundo empleo para pagar sus cuentas, a veces ausentarse del trabajo para hacerlo, y más de 400 han renunciado desde que comenzó el cierre, informó el DHS el lunes. Casi el 12 por ciento de los agentes de la TSA se ausentaron del trabajo el domingo, el porcentaje más alto hasta ahora durante el cierre. Eso incluye a cerca del 42 por ciento de los agentes del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, y a más del 37 por ciento del Aeropuerto Kennedy de Nueva York.

La escasez ha provocado largas filas de seguridad que se extienden fuera de las terminales, haciendo que algunos viajeros pierdan sus vuelos.

El gobierno ha dicho que usar agentes de ICE para tareas que no implican revisión, como vigilar salidas, permitiría a la TSA concentrarse en los controles de seguridad.

Los críticos del despliegue del ICE sostienen que no aliviará las filas de seguridad y que, en cambio, busca presionar a los demócratas para aprobar financiamiento para el DHS sin los cambios en política migratoria que han solicitado.

¿DÓNDE SE DESPLEGARÁ EL ICE?

El gobierno no ha publicado una lista de aeropuertos donde está enviando agentes del ICE, pero el lunes fueron vistos en los principales centros como Hartsfield-Jackson, Chicago O’Hare y LaGuardia, JFK y Newark Liberty en la zona de Nueva York, así como en instalaciones más pequeñas, como el aeropuerto William P. Hobby de Houston.

$!Los pasajeros observan cómo agentes federales de inmigración patrullan el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026.
Los pasajeros observan cómo agentes federales de inmigración patrullan el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. The New York Times

¿QUÉ HACEN LOS AGENTES?

Hasta ahora, los agentes de ICE han estado vigilando y observando, pero no han participado en el control de pasajeros.

En una entrevista el domingo con CNN, Tom Homan, principal responsable fronterizo del presidente Trump, sugirió que los agentes del ICE desempeñarían un papel limitado en las operaciones de seguridad. “No veo a un agente del ICE operando una máquina de rayos X, porque no están capacitados para eso”, dijo. Pero un agente del ICE podría “cubrir una salida”, permitiendo que los agentes de la TSA se concentren en los controles de seguridad, dijo.

Sin embargo, también el domingo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo a ABC News que los agentes del ICE podrían asumir un rol más activo.

“Saben cómo registrar a las personas”, dijo. “Saben cómo operar las máquinas de rayos X”.

Aaron Barker, presidente del sindicato de empleados de la TSA en Georgia, rebatió esa afirmación, diciendo que los agentes del ICE “no pueden hacer lo que hace un agente de la TSA al revisar pasajeros. No tienen capacitación para eso”.

Tanto el ICE como la TSA forman parte del Departamento de Seguridad Nacional. Pero el cierre no afecta el salario de los agentes del ICE porque el Congreso financió la aplicación de leyes migratorias el año pasado.

$!Agentes federales de inmigración patrullan la Terminal A del Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey, el lunes 23 de marzo de 2026.
Agentes federales de inmigración patrullan la Terminal A del Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey, el lunes 23 de marzo de 2026. The New York Times

¿CÓMO SE VEN AFECTADOS LOS VIAJEROS?

No está claro si los agentes del ICE podrán reducir las filas de seguridad. El lunes, los tiempos de espera en muchos aeropuertos siguieron siendo largos, incluidas más de cuatro horas en la Terminal E del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, donde había agentes del ICE.

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Las filas de seguridad en los principales aeropuertos de la zona de Nueva York se hicieron tan largas e impredecibles que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona los aeropuertos, desactivó sus sistemas de monitoreo en tiempo real. El aeropuerto de Atlanta reemplazó su sistema con una advertencia de que los pasajeros debían llegar al menos cuatro horas antes.

Trump escribió el sábado en redes sociales que las funciones de los agentes de ICE en los aeropuertos incluirían “el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestro país”. Pero hasta ahora no hay informes de detenciones relacionadas con este despliegue.

Trump dijo el lunes que enviaría a la Guardia Nacional para ayudar en los aeropuertos si los agentes del ICE no logran reducir los retrasos. También dijo que los republicanos deberían dejar de negociar con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno.

c. 2026 The New York Times Company

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