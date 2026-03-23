Saltillo: Mario Meza se integra y Saraperos se declaran listos para debut ante Acereros

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Saraperos
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: Mario Meza se integra y Saraperos se declaran listos para debut ante Acereros
    El entrenamiento incluyó ejercicios de corrido de bases y fundamentos defensivos por posición. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Se cumplieron 15 días de pretemporada en el Estadio Madero con la incorporación de Mario Meza y trabajo enfocado en fundamentos, previo a su primer juego ante Monclova

Los Saraperos de Saltillo entran en una nueva etapa de su pretemporada con el primer juego programado ante los Acereros de Monclova, en un duelo que marcará el inicio de la evaluación competitiva tras poco más de dos semanas de trabajo.

El encuentro se disputará este martes a las 19:00 horas en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, sede neutral que permitirá a ambos equipos comenzar a probar sus ajustes de cara a la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Para Saraperos, este compromiso llega después de 15 días de preparación en el Estadio Francisco I. Madero, donde el cuerpo técnico encabezado por Mendy López ha trabajado en aspectos clave como defensa, corrido de bases y ritmo ofensivo.

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Uno de los elementos a seguir será el pitcheo, particularmente el desempeño del estadounidense Zach Mort, quien recientemente realizó sesiones de bullpen enfocadas en la ubicación de sus lanzamientos. Su posible participación permitirá observar su adaptación en un contexto de juego real.

También destaca la incorporación del relevista Mario Meza, quien regresa para su décima campaña con el equipo. Su experiencia y reciente actividad invernal lo perfilan como una pieza importante en el relevo, por lo que este primer juego será una oportunidad para comenzar a medir su ritmo.

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En el plano ofensivo, Saraperos ha distribuido su trabajo en distintos grupos de bateo durante los entrenamientos, con jugadores como Chris Carter, Fernando Villegas, Missael Rivera y Drew Stankiewicz formando parte de las rotaciones. Este duelo permitirá observar cómo se traduce ese trabajo en turnos reales, así como la sincronización del lineup.

Del otro lado, Acereros también utilizará este encuentro para evaluar a su roster, en un choque que, más allá del resultado, servirá para que ambos equipos ajusten detalles y definan roles.

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El primer juego de pretemporada representa un punto de partida para Saraperos, que buscará trasladar lo trabajado en el campo de entrenamiento a situaciones de juego, con miras a llegar en condiciones al arranque de la campaña.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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