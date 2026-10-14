Cae fragmento de losa sobre mujer y la deja lesionada en Saltillo

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    Cae fragmento de losa sobre mujer y la deja lesionada en Saltillo
    Vecinos del sector solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras percatarse de lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos solicitaron ayuda al 911 luego del accidente ocurrido en la calle Julieta Pérez; personal de Protección Civil revisó el inmueble para descartar otros riesgos

Yesenia Guadalupe ¨N¨, de 32 años, resultó lesionada en la cabeza luego de que un fragmento de la losa de su domicilio le cayera encima, la tarde de este miércoles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en Saltillo.

El accidente ocurrió en una vivienda de la calle Julieta Pérez, donde la mujer se encontraba sentada cuando una parte de la estructura se desprendió y cayó sobre ella.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-osamenta-en-un-predio-al-norte-de-saltillo-habia-veladoras-en-el-lugar-HE24138825

El impacto le provocó una lesión en la cabeza, por lo que vecinos que se percataron de lo ocurrido solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

$!Yesenia Guadalupe Escobedo Martínez, de 32 años, resultó lesionada cuando una parte de la losa cayó sobre ella
Yesenia Guadalupe Escobedo Martínez, de 32 años, resultó lesionada cuando una parte de la losa cayó sobre ella ULISES MARTÍNEZ

Tras recibir el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos de la Estación Sur acudieron al domicilio para brindar atención a la afectada y valorar su estado de salud.

Personal de Protección Civil también llegó al lugar para tomar conocimiento de los hechos y revisar las condiciones de la vivienda, a fin de determinar si existía algún riesgo adicional.

$!Bomberos de la Estación Sur acudieron al domicilio para brindar atención a la mujer lesionada.
Bomberos de la Estación Sur acudieron al domicilio para brindar atención a la mujer lesionada. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la gravedad de la lesión ni sobre las condiciones en que se encontraba la estructura que se desprendió.

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