Cae fragmento de losa sobre mujer y la deja lesionada en Saltillo

Yesenia Guadalupe ¨N¨, de 32 años, resultó lesionada en la cabeza luego de que un fragmento de la losa de su domicilio le cayera encima, la tarde de este miércoles en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en Saltillo.

El accidente ocurrió en una vivienda de la calle Julieta Pérez, donde la mujer se encontraba sentada cuando una parte de la estructura se desprendió y cayó sobre ella.