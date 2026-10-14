Localizan osamenta en un predio al norte de Saltillo; había veladoras en el lugar

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    Localizan osamenta en un predio al norte de Saltillo; había veladoras en el lugar
    Peritos y agentes ministeriales recabaron indicios para esclarecer las circunstancias en que fueron encontrados los huesos. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, se investiga si los restos corresponden a un hombre en situación de calle que era visto en el sector; las pruebas periciales determinarán su identidad y las circunstancias del caso

Una osamenta que pudiera corresponder a restos humanos fue localizada en un predio ubicado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Efraín Siller, al norte de Saltillo, luego de que personas que transitaban por el lugar observaran los huesos y reportaran el hallazgo a las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar la situación y resguardar el área, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales.

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Personal de Servicios Periciales y agentes del Grupo de Homicidios llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Durante la revisión de la zona, también se detectó un espacio ubicado al fondo del predio donde había varias veladoras. Esta situación será investigada por las autoridades para determinar si tiene alguna relación con los restos encontrados.

$!Durante la inspección del terreno, las autoridades detectaron varias veladoras en un espacio ubicado al fondo del predio.
Durante la inspección del terreno, las autoridades detectaron varias veladoras en un espacio ubicado al fondo del predio. ULISES MARTÍNEZ

La osamenta fue asegurada y trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer el tiempo aproximado que los restos llevaban en el sitio.

De manera preliminar, se mencionó la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre en situación de calle que solía ser visto en el sector. Sin embargo, serán los estudios periciales los que permitan determinar su identidad.

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