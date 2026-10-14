Localizan osamenta en un predio al norte de Saltillo; había veladoras en el lugar

Una osamenta que pudiera corresponder a restos humanos fue localizada en un predio ubicado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Efraín Siller, al norte de Saltillo, luego de que personas que transitaban por el lugar observaran los huesos y reportaran el hallazgo a las autoridades. Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar la situación y resguardar el área, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Personal de Servicios Periciales y agentes del Grupo de Homicidios llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo. Durante la revisión de la zona, también se detectó un espacio ubicado al fondo del predio donde había varias veladoras. Esta situación será investigada por las autoridades para determinar si tiene alguna relación con los restos encontrados.