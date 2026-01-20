Cae hombre por intentar abusar de nuevo de una menor en Saltillo

Saltillo
/ 20 enero 2026
    Cae hombre por intentar abusar de nuevo de una menor en Saltillo
    La denuncia formal fue interpuesta ante el Ministerio Público en Saltillo, rompiendo el silencio tras años de amenazas. FOTO: ARCHIVO

Pese a estar bajo custodia policial, el detenido gritó a la familia que regresaría a ‘matarlos a todos’ si procedían legalmente; sin embargo, la madre de la víctima decidió romper el silencio

Una denuncia por los delitos de abuso sexual a una menor y allanamiento es lo que enfrenta un joven de 23 años, quien de nueva cuenta intentó abusar de una menor a la que ya había ultrajado hace 7 años en la colonia Bellavista, en Saltillo.

Se trata de Bryan “N”, de 23 años, quien el pasado sábado intentó ingresar por la fuerza al domicilio ubicado en la calle Heroico Colegio Militar, pero fue descubierto, detenido y entregado a las autoridades, quienes ya lo tienen bajo custodia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

El joven, cuando tenía 16 años, abusó de la menor de entonces 7 años; sin embargo, la madre de la pequeña no puso la denuncia debido a que constantemente era amenazada. Pero ahora, otra vez con 23 años, el sujeto intentó de nuevo atacar a la jovencita, que actualmente tiene 14 años.

Tras ser sorprendido intentando entrar a la vivienda para cometer de nuevo su bajeza, fue sometido y entregado a la policía. En esta ocasión, la madre ya interpuso la denuncia sin importarle las amenazas, consciente de que el delito no prescribe.

El sujeto, aún estando detenido, lanzaba amenazas de muerte a la madre y a toda la familia, gritando que si era denunciado iba a regresar a matarlos a todos; por tal motivo, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Asimismo, se dio a conocer que la escuela donde estudia la menor ya inició un proceso con un abogado particular y se le otorgan los apoyos psicológicos necesarios a ella, así como ayuda judicial a la familia.

Delitos Sexuales
Denuncias
Saltillo





