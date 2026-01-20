Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Arrancarán con una visita a El Águila de Veracruz, mientras el cuerpo técnico evalúa el estado físico de algunas jugadoras y define los últimos ajustes del equipo
Las Algodoneras del Unión Laguna afinan los últimos detalles antes de iniciar su participación en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que comenzará este jueves con una visita al puerto de Veracruz para enfrentar a El Águila, en una serie que marcará el arranque formal de su calendario.
El equipo lagunero cerró una nueva semana de preparación en el Estadio Revolución, todavía con algunas interrogantes en su roster. Las jugadoras locales Andrea Alfaro y Yailin Perales se mantienen en duda para el compromiso inaugural y para la serie del fin de semana en casa frente a las Sultanes de Monterrey, debido a molestias físicas que las han limitado en los entrenamientos recientes. De acuerdo con información del club, ambas podrían reincorporarse a la actividad hasta la próxima semana, una vez superadas sus respectivas lesiones.
Quien ya se integró al trabajo colectivo fue la receptora Jacqueline Castorena, originaria de Guadalajara, que reportó este lunes al antepenúltimo entrenamiento previo al arranque de la campaña regular. Su llegada refuerza una posición clave de cara a una temporada que se anticipa exigente, considerando el crecimiento competitivo que ha mostrado la liga en los últimos años.
Otra de las novedades en el plantel es Andrea Durán, jugadora yucateca que defendió los colores de El Águila de Veracruz durante las dos primeras temporadas de la LMS y que ahora vive una nueva etapa con Unión Laguna. Durán señaló que su adaptación al grupo ha sido rápida y natural, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
“Es una gran oportunidad, sobre todo con una institución como Unión Laguna. El grupo ha respondido muy bien y se ha generado buena química desde el inicio”, comentó la jugadora, quien también destacó el ambiente que se ha formado en el vestidor.
Durán subrayó además el desarrollo que ha tenido la Liga Mexicana de Softbol, impulsado por la llegada de jugadoras extranjeras y por el aumento en el nivel de competencia. Consideró que este contexto representa una oportunidad para que las peloteras nacionales continúen su proceso de aprendizaje y consolidación.
En cuanto a la práctica vespertina de inicio de semana, el cuerpo técnico centró la sesión en el trabajo defensivo, con especial atención en los tiros al cortador y en situaciones de juego que suelen presentarse con frecuencia durante los partidos. Las jardineras realizaron ejercicios específicos tras sus lanzamientos, mientras que receptoras, jugadoras de cuadro y lanzadoras trabajaron distintas secuencias defensivas.
La jornada concluyó en la jaula de bateo, donde el equipo continuó con la preparación ofensiva y cerró con ejercicios de acondicionamiento físico, en busca de llegar en ritmo al inicio de la temporada.