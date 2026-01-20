Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026

Las Algodoneras del Unión Laguna afinan los últimos detalles antes de iniciar su participación en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que comenzará este jueves con una visita al puerto de Veracruz para enfrentar a El Águila, en una serie que marcará el arranque formal de su calendario.

El equipo lagunero cerró una nueva semana de preparación en el Estadio Revolución, todavía con algunas interrogantes en su roster. Las jugadoras locales Andrea Alfaro y Yailin Perales se mantienen en duda para el compromiso inaugural y para la serie del fin de semana en casa frente a las Sultanes de Monterrey, debido a molestias físicas que las han limitado en los entrenamientos recientes. De acuerdo con información del club, ambas podrían reincorporarse a la actividad hasta la próxima semana, una vez superadas sus respectivas lesiones.

Quien ya se integró al trabajo colectivo fue la receptora Jacqueline Castorena, originaria de Guadalajara, que reportó este lunes al antepenúltimo entrenamiento previo al arranque de la campaña regular. Su llegada refuerza una posición clave de cara a una temporada que se anticipa exigente, considerando el crecimiento competitivo que ha mostrado la liga en los últimos años.