Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 20 enero 2026
    Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
    Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería. FOTO: UNSPLASH

Sostiene informe que, además del impacto económico, la industria de bienes falsificados esconde redes de explotación laboral

El monto por el comercio de bienes falsificados o piratería en el mundo alcanzó los 467 mil millones de dólares, estimó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En el reporte “De lo falso al trabajo forzoso, evidencia de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral”, la organización señaló que, además del impacto económico, detrás de la piratería hay redes de explotación laboral, con mano de obra forzosa, explotación infantil y otras violaciones a derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que han muerto más de 16 mil personas en las represiones del régimen de Irán contra manifestantes

El informe -en el que además de la OCDE participó la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) también señala que hay grupos criminales que están detrás de esas actividades ilegales de falsificación de productos, lo que afecta en mayor medida a trabajadores vulnerables y desprotegidos, pues se minimizan los costos de producción y se disparan las ganancias ilegales.

Se tienen detectados ciertos países que son fuente o puntos de tránsito de bienes falsificados, por lo que muestran mayores niveles de explotación laboral, entre ellos trabajo infantil, empleo informal, jornadas laborales más largas, protecciones laborales endebles y mayor índice de lesiones laborales fatales.

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que el trabajo forzoso produce 236 mil millones de dólares en ganancias ilegales cada año en todo mundo, lo que evidencia un rol de explotación en modelos de negocio criminal.

De eliminarse el trabajo forzoso, según estimaciones, la economía global vería incrementado su Producto Interno Bruto (PIB) en 611 mil millones de dólares.

La OCDE vincula la baja protección laboral con la existencia de redes de explotación de trabajadores, pues en la medida que no se defienden los derechos de las personas, surgen condiciones para la operación de falsificadores.

Ante ello, el organismo llamó a los gobiernos a fortalecer las normas laborales y luchar contra el comercio de bienes falsificados.

Finalmente, dijo que se deberían impulsar “acciones de política pública integrales, incluida una mayor integración entre la aplicación aduanera y las inspecciones laborales y las medidas contra la trata, la promoción de una conducta empresarial responsable para respaldar la integridad del comercio y el cumplimiento de las normas laborales, así como un mayor análisis para evaluar los riesgos”.

Temas


Piratería
Trabajo

Organizaciones


OCDE

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada

Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
Elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al joven señalado por un homicidio ocurrido en el barrio de San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta

Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar.

Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador de la Juventus, periodo en el que se originó la disputa salarial.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus