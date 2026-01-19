Trump: Hombre con hambre

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que haya tocado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el tema de los narcopolíticos, de forma extraoficial ha circulado que cada vez más Washington presiona más al gobierno de México para que empiece a procesar a los políticos que se han vinculado con los cárteles de las drogas.
