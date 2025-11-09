Cae joven de 17 años desde puente peatonal y queda gravemente lesionado en Saltillo

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Cae joven de 17 años desde puente peatonal y queda gravemente lesionado en Saltillo
    El adolescente fue trasladado en estado crítico al Hospital General, donde ingresó bajo observación médica especializada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el sur de la ciudad, mientras las autoridades iniciaron la investigación correspondiente

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer luego de que un joven de 17 años cayera desde el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, al sur de Saltillo.

Testigos indicaron que el joven permaneció algunos minutos sobre la estructura antes de la caída. Personas que se encontraban en el sitio solicitaron apoyo inmediato al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para brindarle atención y trasladarlo de urgencia al Hospital General, donde ingresó en estado crítico y permanece bajo observación médica especializada.

Personal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Recuerda que si te sientes solo o tienes problemas con las adicciones, existen números donde te pueden brindar ayuda, como la Línea de la Vida: 01-800-911-2000.

Temas


Intento De Suicidio
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

