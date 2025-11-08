Hombre se dispara tras agredir a su esposa en Ramos Arizpe
Un hombre de 54 años se disparó dentro de su vivienda en Ramos Arizpe tras agredir a su esposa; ambos fueron hospitalizados y las autoridades ya investigan las circunstancias del hecho
Un hombre identificado como Everardo “N”, de 54 años, resultó gravemente herido luego de dispararse con un arma de fuego en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Blanca Estela del municipio de Ramos Arizpe, la tarde de este sábado.
De acuerdo con el testimonio de su hija, Diana Sofía “N”, de 29 años, alrededor de la 1:30 de la tarde recibió una llamada de su padre, quien le pidió acudir a la vivienda para llevar a revisión médica a su esposa, Linda Patricia “N”, a quien reconoció haber golpeado momentos antes.
Durante la llamada, Everardo también expresó que deseaba ser perdonado por lo que estaba a punto de hacer, lo que generó alarma en su hija. De inmediato, la joven acudió al domicilio acompañada de otros familiares.
Al llegar, los presentes escucharon un disparo proveniente del interior de la casa. Al ingresar, encontraron a Everardo Zamora tirado en el suelo con una herida provocada por un arma calibre 9 milímetros.
Paramédicos municipales arribaron al lugar y trasladaron al hombre en estado grave al Hospital General de Ramos Arizpe. Su esposa, Linda Patricia, también fue llevada para recibir atención médica debido a los golpes que presentaba.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.