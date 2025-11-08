Hombre se dispara tras agredir a su esposa en Ramos Arizpe

Un hombre identificado como Everardo “N”, de 54 años, resultó gravemente herido luego de dispararse con un arma de fuego en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Blanca Estela del municipio de Ramos Arizpe, la tarde de este sábado.

De acuerdo con el testimonio de su hija, Diana Sofía “N”, de 29 años, alrededor de la 1:30 de la tarde recibió una llamada de su padre, quien le pidió acudir a la vivienda para llevar a revisión médica a su esposa, Linda Patricia “N”, a quien reconoció haber golpeado momentos antes.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe estrenará su primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco