Cae sexagenario de 7 metros tras fuerte descarga eléctrica, en Saltillo

Un hombre de 60 años fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS de Saltillo, luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores relacionadas con la construcción; otra versión indica que se encontraba colocando una serie de luces navideñas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, cuando Juan ¨N¨, de 60 años, se encontraba subiendo material a una cornisa y alcanzó cables de alta tensión con una carga de 13 mil 200 voltios, aunque otra versión señala que estaba instalando luces navideñas.

