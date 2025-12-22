Cae sexagenario de 7 metros tras fuerte descarga eléctrica, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS; autoridades señalan que realizaba labores de construcción o colocaba luces navideñas
Un hombre de 60 años fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS de Saltillo, luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores relacionadas con la construcción; otra versión indica que se encontraba colocando una serie de luces navideñas.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, cuando Juan ¨N¨, de 60 años, se encontraba subiendo material a una cornisa y alcanzó cables de alta tensión con una carga de 13 mil 200 voltios, aunque otra versión señala que estaba instalando luces navideñas.
TE PUEDE INTERESAR: Sale de casa, avisa que volverá y ya no regresa: buscan a menor en Saltillo
Al hacer contacto con los cables, el hombre recibió una descarga eléctrica y cayó desde una altura aproximada de siete metros, lo que le provocó diversos golpes en el cuerpo.
Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron el llamado de emergencia y brindaron los primeros auxilios al lesionado, realizando curaciones y colocando vendajes.
Minutos después arribó una ambulancia con paramédicos de la Cruz Roja, quienes se hicieron cargo del traslado del hombre al hospital para su atención médica especializada.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su estado de salud ni sobre posibles responsabilidades derivadas del accidente; sin embargo, personal de Protección Civil acudió al sitio para llevar a cabo la investigación correspondiente.