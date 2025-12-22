Cae sexagenario de 7 metros tras fuerte descarga eléctrica, en Saltillo

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al hombre de 60 años a la Clínica Dos del IMSS tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS; autoridades señalan que realizaba labores de construcción o colocaba luces navideñas

Un hombre de 60 años fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS de Saltillo, luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores relacionadas con la construcción; otra versión indica que se encontraba colocando una serie de luces navideñas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, cuando Juan ¨N¨, de 60 años, se encontraba subiendo material a una cornisa y alcanzó cables de alta tensión con una carga de 13 mil 200 voltios, aunque otra versión señala que estaba instalando luces navideñas.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios en el lugar del incidente.
Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios en el lugar del incidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al hacer contacto con los cables, el hombre recibió una descarga eléctrica y cayó desde una altura aproximada de siete metros, lo que le provocó diversos golpes en el cuerpo.

$!El lesionado cayó desde una altura aproximada de siete metros luego de recibir una descarga eléctrica.
El lesionado cayó desde una altura aproximada de siete metros luego de recibir una descarga eléctrica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron el llamado de emergencia y brindaron los primeros auxilios al lesionado, realizando curaciones y colocando vendajes.

$!Protección Civil acudió al sitio para realizar la investigación correspondiente.
Protección Civil acudió al sitio para realizar la investigación correspondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Minutos después arribó una ambulancia con paramédicos de la Cruz Roja, quienes se hicieron cargo del traslado del hombre al hospital para su atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su estado de salud ni sobre posibles responsabilidades derivadas del accidente; sin embargo, personal de Protección Civil acudió al sitio para llevar a cabo la investigación correspondiente.

