Cae sexagenario de cinco metros mientras pintaba su casa en Saltillo
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El afectado fue trasladado a la Clínica 82 para descartar lesiones internas tras la caída desde varios metros dentro de su vivienda
Un hombre de 66 años resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba labores de pintura en su domicilio, ubicado sobre la calle Ester Santos, en la colonia Magisterio, en Saltillo.
El reporte movilizó a personal de la Secretaría de Salud, quienes acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, identificado como Marco Antonio ¨N¨.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba realizando trabajos de pintura cuando perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura dentro de la propiedad.
Tras ser valorado en el sitio, los paramédicos determinaron trasladarlo a la Clínica 82 para recibir atención médica y descartar lesiones de consideración.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del lesionado, quien fue aparentemente trasladado en condición estable, aunque se le realizarán estudios para descartar lesiones internas.