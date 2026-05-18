Cae sexagenario de cinco metros mientras pintaba su casa en Saltillo

Un hombre de 66 años resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba labores de pintura en su domicilio, ubicado sobre la calle Ester Santos, en la colonia Magisterio, en Saltillo.

El reporte movilizó a personal de la Secretaría de Salud, quienes acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, identificado como Marco Antonio ¨N¨.