Cae sexagenario de cinco metros mientras pintaba su casa en Saltillo

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    Cae sexagenario de cinco metros mientras pintaba su casa en Saltillo
    El reporte de emergencia movilizó a personal de la Secretaría de Salud, quienes brindaron atención prehospitalaria en el lugar del incidente. ULISES MARTÍNEZ

El afectado fue trasladado a la Clínica 82 para descartar lesiones internas tras la caída desde varios metros dentro de su vivienda

Un hombre de 66 años resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba labores de pintura en su domicilio, ubicado sobre la calle Ester Santos, en la colonia Magisterio, en Saltillo.

El reporte movilizó a personal de la Secretaría de Salud, quienes acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, identificado como Marco Antonio ¨N¨.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-respeta-el-rojo-y-provoca-accidente-al-oriente-de-saltillo-AC20773641
$!Paramédicos valoraron al afectado tras la caída y determinaron su traslado a la Clínica 82 para una revisión médica más detallada.
Paramédicos valoraron al afectado tras la caída y determinaron su traslado a la Clínica 82 para una revisión médica más detallada. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba realizando trabajos de pintura cuando perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura dentro de la propiedad.

Tras ser valorado en el sitio, los paramédicos determinaron trasladarlo a la Clínica 82 para recibir atención médica y descartar lesiones de consideración.

$!El accidente ocurrió dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Ester Santos, donde el hombre realizaba labores de mantenimiento.
El accidente ocurrió dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Ester Santos, donde el hombre realizaba labores de mantenimiento. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del lesionado, quien fue aparentemente trasladado en condición estable, aunque se le realizarán estudios para descartar lesiones internas.

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