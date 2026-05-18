No respeta el rojo y provoca accidente al oriente de Saltillo

Un accidente vial que se registró en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio dejó daños materiales y movilización de autoridades al no poder moverse uno de los vehículos, en Saltillo.

Conforme a las investigaciones de las autoridades, el percance ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Jetta, conducido por Juan José ¨N¨, de 53 años, circulaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Arteaga y no hizo alto.