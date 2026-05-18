No respeta el rojo y provoca accidente al oriente de Saltillo
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El percance dejó como resultado la intervención de autoridades de tránsito para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación en el sector
Un accidente vial que se registró en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio dejó daños materiales y movilización de autoridades al no poder moverse uno de los vehículos, en Saltillo.
Conforme a las investigaciones de las autoridades, el percance ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Jetta, conducido por Juan José ¨N¨, de 53 años, circulaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Arteaga y no hizo alto.
Las autoridades señalaron que el conductor presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó que fuera impactado por una camioneta GMC Yukon.
La camioneta circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección hacia Eulalio Gutiérrez y era conducida por Heidi Vanesa ¨N¨, de 35 años, quien contaba con luz verde al momento del accidente.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.