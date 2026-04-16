Cae trabajador al perder el control de su moto tras pasar un tope en Saltillo
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El joven presentó una lesión en la pierna izquierda tras la caída, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja
Un empleado de una reconocida empresa de cable local derrapó con su motocicleta y resultó lesionado, en Saltillo.
Se trata de Eduardo Misael ¨N¨, de 26 años de edad, quien fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja hacia la Clínica 70 del IMSS.
El accidente se registró cerca de las 21:30 horas de este miércoles, cuando el afectado circulaba en su motocicleta de sur a norte sobre el bulevar Vito Alessio Robles. De acuerdo con el reporte, viajaba a exceso de velocidad y no se percató de que en el cruce con la calle Juan Félix había un tope de concreto.
Al pasar sobre él, perdió el control y cayó junto con la motocicleta al pavimento, donde presentó una herida en la pierna izquierda.
Paramédicos recomendaron su traslado a un centro médico para descartar una posible fractura.
Al no existir otro vehículo involucrado, las autoridades de tránsito procedieron al aseguramiento de la motocicleta.