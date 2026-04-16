Cae trabajador al perder el control de su moto tras pasar un tope en Saltillo

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Cae trabajador al perder el control de su moto tras pasar un tope en Saltillo
    El joven quedó tendido sobre el pavimento tras perder el control de su motocicleta, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para su valoración médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El joven presentó una lesión en la pierna izquierda tras la caída, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja

Un empleado de una reconocida empresa de cable local derrapó con su motocicleta y resultó lesionado, en Saltillo.

Se trata de Eduardo Misael ¨N¨, de 26 años de edad, quien fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja hacia la Clínica 70 del IMSS.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trailer-sin-conductor-embiste-un-auto-y-tira-una-barda-en-saltillo-AH20050330
$!El accidente ocurrió cuando el conductor no alcanzó a ver un tope de concreto en el cruce con la calle Juan Félix, lo que provocó que la unidad se desestabilizara y terminara en el suelo.
El accidente ocurrió cuando el conductor no alcanzó a ver un tope de concreto en el cruce con la calle Juan Félix, lo que provocó que la unidad se desestabilizara y terminara en el suelo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente se registró cerca de las 21:30 horas de este miércoles, cuando el afectado circulaba en su motocicleta de sur a norte sobre el bulevar Vito Alessio Robles. De acuerdo con el reporte, viajaba a exceso de velocidad y no se percató de que en el cruce con la calle Juan Félix había un tope de concreto.

Al pasar sobre él, perdió el control y cayó junto con la motocicleta al pavimento, donde presentó una herida en la pierna izquierda.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven motociclista a la Clínica 70 del IMSS luego de que resultara lesionado tras derrapar sobre el bulevar Vito Alessio Robles.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven motociclista a la Clínica 70 del IMSS luego de que resultara lesionado tras derrapar sobre el bulevar Vito Alessio Robles. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos recomendaron su traslado a un centro médico para descartar una posible fractura.

Al no existir otro vehículo involucrado, las autoridades de tránsito procedieron al aseguramiento de la motocicleta.

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