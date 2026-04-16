Cae trabajador al perder el control de su moto tras pasar un tope en Saltillo

Un empleado de una reconocida empresa de cable local derrapó con su motocicleta y resultó lesionado, en Saltillo. Se trata de Eduardo Misael ¨N¨, de 26 años de edad, quien fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja hacia la Clínica 70 del IMSS.

El accidente se registró cerca de las 21:30 horas de este miércoles, cuando el afectado circulaba en su motocicleta de sur a norte sobre el bulevar Vito Alessio Robles. De acuerdo con el reporte, viajaba a exceso de velocidad y no se percató de que en el cruce con la calle Juan Félix había un tope de concreto. Al pasar sobre él, perdió el control y cayó junto con la motocicleta al pavimento, donde presentó una herida en la pierna izquierda.

Paramédicos recomendaron su traslado a un centro médico para descartar una posible fractura. Al no existir otro vehículo involucrado, las autoridades de tránsito procedieron al aseguramiento de la motocicleta.