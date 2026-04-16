Tráiler sin conductor embiste un auto y tira una barda, en Saltillo

A Juan José N. le resultó costoso descender de su tráiler para comprar una botella de agua, ya que la unidad continuó en movimiento y terminó impactando un vehículo y una barda.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, deberá cubrir un monto considerable por los daños materiales ocasionados a un automóvil Chevrolet Cavalier y al muro de una bodega. El incidente ocurrió cuando el operador de la empresa Servicio Logístico Annama circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles.

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Al llegar a la intersección con la calle Juan Félix, en la colonia Nazario Ortiz Garza, se detuvo momentáneamente para ingresar a una tienda. No obstante, dejó el vehículo encendido y, mientras se disponía a entrar al establecimiento, el tráiler comenzó a avanzar por sí solo.

La unidad se desvió hacia la derecha, donde impactó un automóvil que se encontraba estacionado. Tras el primer impacto, el tractocamión continuó su trayectoria hasta chocar contra una bodega, derribando parte de la barda de block.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente, y la parte responsable solicitó la intervención de su aseguradora. En el sitio, se comprometió mediante un acta convenio a cubrir los daños materiales ocasionados.