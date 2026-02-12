Caen motociclistas al pasar por una boyas al sur de Saltillo; son trasladadas a un hospital
Una motocicleta en la que viajaban dos mujeres sufrió una aparatosa caída al pasar sobre unas “boyas”. El accidente se registró en el bulevar Antonio Cárdenas y la Avenida 20, a la altura de la colonia Lourdes, en Saltillo.
De acuerdo con versiones de las autoridades de Tránsito Municipal, las afectadas, Brenda ¨N¨, de 35 años, y Yanina Mariel ¨N¨, de 36, circulaban en una motocicleta de color negro. Se dirigían por el bulevar Antonio Cárdenas en sentido norte, y el error de la conductora fue intentar rebasar por la lateral derecha. Al pasar sobre unas boyas que funcionan como camellón central, cayeron directamente al pavimento.
Brenda sufrió una herida abrasiva de consideración en el brazo izquierdo, mientras que Mariel presentó una probable fractura en la pierna izquierda. Un grupo de familiares que pasaba por el lugar detuvo su marcha para reportar el incidente a los números de emergencia y a los grupos de seguridad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron a las afectadas al Hospital Universitario. Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento del percance y abanderaron la zona, mientras una grúa retiraba la motocicleta a un corralón.