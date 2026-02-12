Caen motociclistas al pasar por una boyas al sur de Saltillo; son trasladadas a un hospital

Una motocicleta en la que viajaban dos mujeres sufrió una aparatosa caída al pasar sobre unas “boyas”. El accidente se registró en el bulevar Antonio Cárdenas y la Avenida 20, a la altura de la colonia Lourdes, en Saltillo.

De acuerdo con versiones de las autoridades de Tránsito Municipal, las afectadas, Brenda ¨N¨, de 35 años, y Yanina Mariel ¨N¨, de 36, circulaban en una motocicleta de color negro. Se dirigían por el bulevar Antonio Cárdenas en sentido norte, y el error de la conductora fue intentar rebasar por la lateral derecha. Al pasar sobre unas boyas que funcionan como camellón central, cayeron directamente al pavimento.

