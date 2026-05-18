Caída de tinaco ocasiona accidente e incendio de auto, en Ramos Arizpe

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    Caída de tinaco ocasiona accidente e incendio de auto, en Ramos Arizpe
    El que logró se apagado Ulises Martínez
    Caída de tinaco ocasiona accidente e incendio de auto, en Ramos Arizpe
    Un auto las quedó en pérdida total Ulises Martínez
    Caída de tinaco ocasiona accidente e incendio de auto, en Ramos Arizpe
    El accidente generó caos vial Ulises Martínez
    Caída de tinaco ocasiona accidente e incendio de auto, en Ramos Arizpe
    Los daños fueron cuantiosos Ulises Martínez

El accidente dejó personas lesionadas y vehículos dañados

Un accidente vial registrado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en la subida del puente de Manuel Acuña, dejó tres personas lesionadas y varios vehículos dañados en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió luego de que a un camión de carga se le desprendiera un tinaco que transportaba. La unidad involucrada continuó su camino y abandonó el lugar tras el incidente.

El objeto quedó sobre la vialidad y provocó que los autos se detuvieran; sin embargo, un automóvil Volkswagen Virtus chocó contra un Volkswagen Jetta que se había detenido. Tras el impacto, el Jetta giró sobre la carpeta asfáltica y quedó de frente a la circulación en la que transitaba. Posteriormente, el Virtus impactó contra un vehículo KIA.

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Luego del choque entre las unidades, el conductor del KIA perdió el control del volante y terminó impactándose contra la base del puente. El vehículo comenzó a incendiarse, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar el fuego y brindar atención a los involucrados. Las maniobras permitieron sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras áreas del puente y a los demás vehículos.

Paramédicos y personal de auxilio trasladaron a tres personas a un hospital de la región para su valoración médica y atención correspondiente. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizan las investigaciones para localizar al conductor del camión del que cayó el tinaco.

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