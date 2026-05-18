Choca tráiler por alcance y deja una persona lesionada en el libramiento OFT

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    Choca tráiler por alcance y deja una persona lesionada en el libramiento OFT
    El percance ocurrió a la altura del parque industrial Server, en dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe, lo que generó fuerte carga vehicular. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó afectaciones viales en el libramiento mientras se realizaban maniobras de retiro de unidades y limpieza por derrame de combustible

Un accidente por alcance registrado en el kilómetro 10 del libramiento Óscar Flores Tapia dejó una persona lesionada y cuatro unidades de carga afectadas la tarde de este lunes, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe, a la altura del parque industrial Server.

Conforme a los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un tractocamión de la empresa Transportes Colorado no logró frenar a tiempo y chocó contra una plataforma que circulaba delante de él; tras el impacto, la plataforma fue proyectada contra un vagón y este, a su vez, se impactó contra otro camión que se encontraba al frente.

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$!Elementos de emergencia y corporaciones estatales acudieron al sitio para atender al lesionado y coordinar las maniobras de retiro de unidades.
Elementos de emergencia y corporaciones estatales acudieron al sitio para atender al lesionado y coordinar las maniobras de retiro de unidades. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos y elementos de corporaciones estatales acudieron al sitio para brindar atención al lesionado y tomar conocimiento de lo ocurrido. Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada y señalada como responsable del siniestro.

$!Un tractocamión de la empresa Transportes Colorado habría impactado a una plataforma, provocando una reacción en cadena entre varios vehículos pesados.
Un tractocamión de la empresa Transportes Colorado habría impactado a una plataforma, provocando una reacción en cadena entre varios vehículos pesados. ULISES MARTÍNEZ

Debido al accidente, fue necesaria la intervención de grúas para retirar las unidades involucradas y liberar la circulación en la zona. Personal de emergencia realizó labores de limpieza con material absorbente tras el derrame de diésel ocasionado por el choque.

$!Las labores de limpieza incluyeron el uso de material absorbente debido al derrame de diésel en la zona del accidente.
Las labores de limpieza incluyeron el uso de material absorbente debido al derrame de diésel en la zona del accidente. ULISES MARTÍNEZ

La vialidad permaneció afectada durante varios minutos, generando largas filas de automovilistas y transportistas que transitaban por el libramiento Óscar Flores Tapia mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes.

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