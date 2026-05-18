Choca tráiler por alcance y deja una persona lesionada en el libramiento OFT

Un accidente por alcance registrado en el kilómetro 10 del libramiento Óscar Flores Tapia dejó una persona lesionada y cuatro unidades de carga afectadas la tarde de este lunes, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe, a la altura del parque industrial Server.

Conforme a los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un tractocamión de la empresa Transportes Colorado no logró frenar a tiempo y chocó contra una plataforma que circulaba delante de él; tras el impacto, la plataforma fue proyectada contra un vagón y este, a su vez, se impactó contra otro camión que se encontraba al frente.