Calcula mal maniobra, se atora camión y provoca caos vial en el centro de Saltillo

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Calcula mal maniobra, se atora camión y provoca caos vial en el centro de Saltillo
    El camión golpeó una banqueta y un tubo de seguridad luego de quedarse sin embrague. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance obligó a desviar el flujo vehicular en varias calles, generando retrasos a automovilistas y transporte público durante varias horas

Caos vial, además del que ya se registra de manera habitual en la Zona Centro de Saltillo, fue lo que ocasionó un camión repartidor de refrescos la mañana de este martes en la calle Ignacio Zaragoza, entre Manuel Pérez Treviño y Lerdo de Tejada.

Se trató de un camión de reparto de una empresa refresquera que había concluido la descarga de mercancía en la tienda Merco y, al salir de la rampa de acceso para unidades de carga, se registró el percance.

$!Camión repartidor quedó atorado tras chocar contra una pared al salir de una rampa de carga en la zona centro.
Camión repartidor quedó atorado tras chocar contra una pared al salir de una rampa de carga en la zona centro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor, identificado como Javier ¨N¨, de 40 años de edad, no calculó correctamente las dimensiones del vehículo y terminó impactándose contra una pared. Tras varios intentos por maniobrar, la unidad quedó sin embrague, golpeando posteriormente una banqueta y un tubo de seguridad.

$!La unidad siniestrada provocó desvíos viales y congestionamiento en la calle Ignacio Zaragoza.
La unidad siniestrada provocó desvíos viales y congestionamiento en la calle Ignacio Zaragoza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El camión quedó atorado sin posibilidad de avanzar, lo que provocó el desvío de la circulación y la movilización de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito en el primer cuadro de la ciudad.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Debido a la magnitud de los daños, el accidente sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la aseguradora acudió al sitio para intentar llegar a un convenio por los perjuicios ocasionados.

