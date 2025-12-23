Calcula mal maniobra, se atora camión y provoca caos vial en el centro de Saltillo
El percance obligó a desviar el flujo vehicular en varias calles, generando retrasos a automovilistas y transporte público durante varias horas
Caos vial, además del que ya se registra de manera habitual en la Zona Centro de Saltillo, fue lo que ocasionó un camión repartidor de refrescos la mañana de este martes en la calle Ignacio Zaragoza, entre Manuel Pérez Treviño y Lerdo de Tejada.
Se trató de un camión de reparto de una empresa refresquera que había concluido la descarga de mercancía en la tienda Merco y, al salir de la rampa de acceso para unidades de carga, se registró el percance.
El conductor, identificado como Javier ¨N¨, de 40 años de edad, no calculó correctamente las dimensiones del vehículo y terminó impactándose contra una pared. Tras varios intentos por maniobrar, la unidad quedó sin embrague, golpeando posteriormente una banqueta y un tubo de seguridad.
El camión quedó atorado sin posibilidad de avanzar, lo que provocó el desvío de la circulación y la movilización de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito en el primer cuadro de la ciudad.
Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Debido a la magnitud de los daños, el accidente sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la aseguradora acudió al sitio para intentar llegar a un convenio por los perjuicios ocasionados.