Calcula mal maniobra, se atora camión y provoca caos vial en el centro de Saltillo

Caos vial, además del que ya se registra de manera habitual en la Zona Centro de Saltillo, fue lo que ocasionó un camión repartidor de refrescos la mañana de este martes en la calle Ignacio Zaragoza, entre Manuel Pérez Treviño y Lerdo de Tejada.

Se trató de un camión de reparto de una empresa refresquera que había concluido la descarga de mercancía en la tienda Merco y, al salir de la rampa de acceso para unidades de carga, se registró el percance.

