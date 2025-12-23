Captan por cámaras del C2 a hombre grafiteando y es detenido en el Centro de Saltillo (video)

Un hombre fue detenido en Saltillo luego de ser captado realizando grafiti en la vía pública, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La acción delictiva fue detectada gracias a las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2), que registraron el momento en que el individuo pintaba el exterior de una tienda de conveniencia ubicada en la Zona Centro de la ciudad.

Tras percatarse de la situación, los monitoristas del C2 solicitaron apoyo inmediato a elementos de la Policía Municipal asignados a esa zona. Al arribar al lugar, los oficiales localizaron al sujeto, identificado posteriormente como Miguel Ángel “N”. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue detenido metros adelante y trasladado para su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

