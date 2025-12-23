Captan por cámaras del C2 a hombre grafiteando y es detenido en el Centro de Saltillo (video)

23 diciembre 2025
    Cámaras del C2 captaron a un hombre realizando grafiti en la Zona Centro de Saltillo. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Tras ser registran en video, el hombre intentó huir al notar la presencia policial, pero fue detenido metros adelante y puesto a disposición de las autoridades correspondientes

Un hombre fue detenido en Saltillo luego de ser captado realizando grafiti en la vía pública, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La acción delictiva fue detectada gracias a las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2), que registraron el momento en que el individuo pintaba el exterior de una tienda de conveniencia ubicada en la Zona Centro de la ciudad.

Tras percatarse de la situación, los monitoristas del C2 solicitaron apoyo inmediato a elementos de la Policía Municipal asignados a esa zona. Al arribar al lugar, los oficiales localizaron al sujeto, identificado posteriormente como Miguel Ángel “N”. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue detenido metros adelante y trasladado para su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Miguel Ángel “N” tras intentar huir. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

La detención se realizó en un operativo coordinado entre la vigilancia electrónica y la patrulla de proximidad, que permitió intervenir de manera rápida y eficaz, evitando que el daño a la propiedad continuara. Hasta el momento, se desconoce el monto de los daños ocasionados a la tienda, aunque se inició el procedimiento correspondiente para la reparación o sanción administrativa del responsable.

Autoridades pusieron al detenido a disposición para determinar su situación jurídica. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que la vigilancia en Saltillo se mantiene las 24 horas del día a través del C2, permitiendo la supervisión constante de espacios públicos y la atención inmediata de hechos delictivos o actos vandálicos. Este tipo de acciones forma parte de las estrategias municipales para prevenir delitos y garantizar la seguridad en áreas comerciales y residenciales de la ciudad.

Miguel Ángel “N” permanecerá bajo custodia mientras se realizan las investigaciones y se determina su situación jurídica, conforme a los protocolos aplicables en casos de daños a la propiedad. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales, contribuyendo así a mantener la seguridad en Saltillo y reducir incidentes de este tipo.

El caso destaca la efectividad de la coordinación entre vigilancia electrónica y patrullaje, que permite detectar y detener a personas que cometen actos vandálicos en tiempo real, garantizando una respuesta rápida y el cumplimiento de la ley.

