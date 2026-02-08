Callejoneada del Amor y la Amistad recorrerá el Centro Histórico de Saltillo este 13 de febrero

Saltillo
/ 8 febrero 2026
    Callejoneada del Amor y la Amistad recorrerá el Centro Histórico de Saltillo este 13 de febrero
    La Callejoneada del Día del Amor y la Amistad partirá desde la Plaza San Francisco y recorrerá calles emblemáticas del Centro Histórico. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a la tradicional Callejoneada del Día del Amor y la Amistad, un recorrido gratuito por el Centro Histórico que combinará música universitaria, rondallas y ambiente festivo

Saltillo se prepara para vivir una noche de música, tradición y convivencia con la realización de la Callejoneada del Día del Amor y la Amistad, una actividad que se ha consolidado como parte de la agenda cultural del Centro Histórico y que busca fortalecer la vida comunitaria en espacios públicos.

El evento se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a partir de las 19:00 horas, y dará inicio en la Plaza San Francisco, ubicada en el cruce de las calles General Cepeda y Benito Juárez, punto desde el cual arrancará el recorrido musical abierto a toda la población.

El Museo de la Revolución Mexicana será el punto de cierre del recorrido, donde se presentarán rondallas y un grupo norteño, además de ofrecer una degustación opcional como parte de la experiencia cultural. FOTO: CORTESÍA

La callejoneada avanzará por la calle Juárez, para posteriormente incorporarse a Hidalgo en sentido sur, concluyendo en el Museo de la Revolución Mexicana, uno de los recintos culturales más representativos de la ciudad, donde se desarrollará el cierre artístico de la jornada.

Durante el trayecto, las y los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo de las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila, que acompañarán el recorrido y aportarán el ambiente festivo característico de este tipo de celebraciones.

La actividad es organizada de manera conjunta por las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y el área de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, como parte de las acciones encaminadas a promover el uso del espacio público, el turismo local y la convivencia social.

Autoridades municipales destacaron que la callejoneada es de acceso libre y está pensada para que familias, parejas y grupos de amigos se integren al recorrido sin costo alguno.

Una vez en el Museo de la Revolución Mexicana, el programa continuará con la presentación de diversas rondallas, así como de un grupo norteño, ofreciendo una velada musical variada para el público asistente.

Las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila acompañarán el recorrido musical por la calle Juárez, creando un ambiente festivo que año con año distingue a la Callejoneada del Amor y la Amistad en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

En este punto, se contará con una carta de degustación opcional, con un costo de recuperación de 100 pesos, para quienes deseen complementar la experiencia con una propuesta gastronómica.

Las personas interesadas en reservar su lugar para la degustación pueden comunicarse vía WhatsApp al número 844-327-77-68, mientras que para mayores informes está disponible el teléfono 844-416-39-92.

