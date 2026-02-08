Callejoneada del Amor y la Amistad recorrerá el Centro Histórico de Saltillo este 13 de febrero

Saltillo se prepara para vivir una noche de música, tradición y convivencia con la realización de la Callejoneada del Día del Amor y la Amistad, una actividad que se ha consolidado como parte de la agenda cultural del Centro Histórico y que busca fortalecer la vida comunitaria en espacios públicos. El evento se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a partir de las 19:00 horas, y dará inicio en la Plaza San Francisco, ubicada en el cruce de las calles General Cepeda y Benito Juárez, punto desde el cual arrancará el recorrido musical abierto a toda la población. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes escalan chimenea de AHMSA en Monclova y se viralizan en redes

La callejoneada avanzará por la calle Juárez, para posteriormente incorporarse a Hidalgo en sentido sur, concluyendo en el Museo de la Revolución Mexicana, uno de los recintos culturales más representativos de la ciudad, donde se desarrollará el cierre artístico de la jornada. Durante el trayecto, las y los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo de las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila, que acompañarán el recorrido y aportarán el ambiente festivo característico de este tipo de celebraciones. La actividad es organizada de manera conjunta por las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y el área de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, como parte de las acciones encaminadas a promover el uso del espacio público, el turismo local y la convivencia social. Autoridades municipales destacaron que la callejoneada es de acceso libre y está pensada para que familias, parejas y grupos de amigos se integren al recorrido sin costo alguno. Una vez en el Museo de la Revolución Mexicana, el programa continuará con la presentación de diversas rondallas, así como de un grupo norteño, ofreciendo una velada musical variada para el público asistente.