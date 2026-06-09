Supervisan pavimentación en Otilio González; beneficiará a más de 100 mil saltillenses

Acompañado por autoridades locales, el mandatario municipal destacó el impacto de estos trabajos en una de las arterias más transitadas de la capital, la cual mantiene un flujo vehicular constante prácticamente a todas horas del día.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, encabezó una supervisión de las obras de recarpeteo y pavimentación que se realizan en la calle Otilio González, ubicada en el sector suroriente de la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana.

“Conjuntamente, entre municipio y estado, estamos invirtiendo más de 300 millones de pesos en obras sociales. Este recarpeteo y pavimentación que se está llevando a cabo aquí, en la calle Otilio González, comprende un tramo de poco más de 700 metros lineales”, detalló el edil.

Díaz González explicó que las labores abarcan una superficie superior a los 10 mil 500 metros cuadrados y representan una inversión estimada de 3.5 millones de pesos, enfocada en resolver problemas de movilidad para los habitantes de diversas colonias aledañas.

“Yo creo que estamos hablando de que alrededor de entre 100 mil y 150 mil personas pudieran beneficiarse con esta rehabilitación”, afirmó el alcalde, al señalar que la vialidad alberga zonas comerciales, habitacionales y centros escolares de importancia regional.

La intervención en esta avenida también busca optimizar las condiciones para las nuevas rutas del transporte público que circulan por la zona, facilitando que los usuarios se trasladen con mayor rapidez hacia el Centro Histórico y otros puntos de Saltillo.

“Es una vialidad, como bien lo menciono, muy transitada y, sobre todo, una vialidad donde hay comercio, hay escuelas, hay vivienda, pero también transporte público y mucha gente que la utiliza para poder moverse”, añadió.

Finalmente, el presidente municipal adelantó que este esquema de trabajo se replicará de manera paulatina en otros segmentos de la misma arteria durante el resto de la actual administración, con la finalidad de consolidar una renovación integral de la ruta.