Camión choca contra camioneta y la proyecta hacia una iglesia, en Saltillo
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No hubo personas lesionadas; la parroquia involucrada es la de Perpetuo socorro
Contra la fachada de una iglesia terminó una camioneta luego de ser embestida por un camión repartidor de cerveza, la tarde de este martes.
No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el accidente dejó cuantiosos daños materiales en una camioneta Dodge Journey y afectaciones en el muro del templo.
Los hechos ocurrieron cerca de las 4:30 de la tarde, cuando un camión repartidor de cerveza circulaba hacia el norte por la calle Mariano Abasolo.
Al llegar al cruce con la calle Patricio Quinn, el operador de la unidad, identificado como Diego Alan Moreno, aseguró que derrapó debido al pavimento mojado.
La unidad dio medio giro hacia la derecha y terminó impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada. Debido a la fuerza del golpe, el vehículo fue proyectado contra el muro que colinda con la iglesia del Perpetuo Socorro.
El trabajador de la cervecería aceptó su responsabilidad en el accidente y solicitó la presencia de la compañía aseguradora para atender los daños ocasionados.
Finalmente, en el lugar se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños tanto de la camioneta como de la iglesia católica.