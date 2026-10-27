Camión choca contra camioneta y la proyecta hacia una iglesia, en Saltillo

Contra la fachada de una iglesia terminó una camioneta luego de ser embestida por un camión repartidor de cerveza, la tarde de este martes.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el accidente dejó cuantiosos daños materiales en una camioneta Dodge Journey y afectaciones en el muro del templo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:30 de la tarde, cuando un camión repartidor de cerveza circulaba hacia el norte por la calle Mariano Abasolo.

Al llegar al cruce con la calle Patricio Quinn, el operador de la unidad, identificado como Diego Alan Moreno, aseguró que derrapó debido al pavimento mojado.