Choca tráiler contra camioneta y provoca caos vial en Saltillo

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    Choca tráiler contra camioneta y provoca caos vial en Saltillo
    La camioneta terminó impactada contra los muros de concreto que dividen la vialidad tras colisionar con el vehículo de carga. ULISES MARTÍNEZ

Un menor presentó una crisis nerviosa tras el percance ocurrido a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño; no se reportaron personas con lesiones

Un accidente entre un tractocamión y una camioneta Chevrolet se registró la tarde de este martes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño, en Saltillo. El percance ocasionó afectaciones a la circulación en uno de los principales accesos hacia el distribuidor vial El Sarape.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el conductor del tractocamión intentó cambiar de carril, pero durante la maniobra invadió la trayectoria de la camioneta, por lo que ambas unidades colisionaron.

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$!El percance ocurrió a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño, en dirección al distribuidor vial El Sarape.
El percance ocurrió a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño, en dirección al distribuidor vial El Sarape. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto en el costado izquierdo, la camioneta giró frente al tractocamión y continuó su trayectoria hasta estrellarse contra los muros de concreto que dividen la vialidad.

Pese a los daños registrados en el vehículo, no se reportaron personas lesionadas. Un menor que viajaba en la camioneta presentó una crisis nerviosa derivada del accidente, aunque no fue necesario solicitar una ambulancia para su atención.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades involucradas.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras para retirar las unidades involucradas.

El accidente provocó filas de vehículos en dirección al distribuidor vial El Sarape mientras se llevaban a cabo los trabajos para liberar la circulación. Una vez retirados los vehículos, las autoridades continuarían con el procedimiento para determinar las responsabilidades correspondientes.

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