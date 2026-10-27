Choca tráiler contra camioneta y provoca caos vial en Saltillo

Un accidente entre un tractocamión y una camioneta Chevrolet se registró la tarde de este martes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño, en Saltillo. El percance ocasionó afectaciones a la circulación en uno de los principales accesos hacia el distribuidor vial El Sarape.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el conductor del tractocamión intentó cambiar de carril, pero durante la maniobra invadió la trayectoria de la camioneta, por lo que ambas unidades colisionaron.