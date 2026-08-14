Camión urbano provoca volcadura, en Saltillo
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Al parecer se pasó una señal de alto en la colonia satélite sur, donde causó un choque con volcadura
Un camión de la ruta Roma protagonizó un accidente que terminó en volcadura, luego de que presuntamente su conductor no respetara una señal de alto en calles de la colonia Satélite Sur.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Jesús Silva Herzog y Francisco L. Urquizo, hasta donde acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con los primeros reportes, el autobús, marcado con el número económico 397, se encontraba realizando su recorrido habitual para el ascenso y descenso de pasajeros. La unidad circulaba en dirección al poniente por la calle Francisco L. Urquizo y, al llegar al cruce con Jesús Silva Herzog, presuntamente no respetó la señal de alto.
Al continuar su marcha, el camión impactó de costado una camioneta Chevrolet Silverado que se desplazaba en dirección al sur. Debido al golpe, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad y terminó por chocar contra un tercer vehículo, un Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado en el sector.
Tras el accidente, se solicitó la presencia de una ambulancia de la Estación Seis de Bomberos, cuyos paramédicos acudieron para valorar a los ocupantes de ambas unidades involucradas.
Después de realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos determinaron que ninguno de los involucrados presentaba lesiones que requirieran traslado a una clínica, por lo que no fue necesario llevarlos a un hospital.
Finalmente, los conductores permanecieron en el lugar mientras dialogaban con los oficiales de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad correspondiente. Las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.