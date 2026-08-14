Camión urbano provoca volcadura, en Saltillo

Un camión de la ruta Roma protagonizó un accidente que terminó en volcadura, luego de que presuntamente su conductor no respetara una señal de alto en calles de la colonia Satélite Sur.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Jesús Silva Herzog y Francisco L. Urquizo, hasta donde acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús, marcado con el número económico 397, se encontraba realizando su recorrido habitual para el ascenso y descenso de pasajeros. La unidad circulaba en dirección al poniente por la calle Francisco L. Urquizo y, al llegar al cruce con Jesús Silva Herzog, presuntamente no respetó la señal de alto.