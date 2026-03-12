Camioneta en reversa atropella a octogenaria y la manda al hospital en Saltillo
La mujer fue llevada al Hospital General para una revisión médica debido a que cuenta con un marcapasos, aunque inicialmente se descartaron lesiones de gravedad
A las instalaciones del Hospital General de Saltillo fue trasladada por personal de la Cruz Roja una mujer de 81 años que resultó con diversas lesiones luego de ser atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en la colonia González Cepeda.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Río Aguanaval y Río Pánuco, donde testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al 911 al ver a la mujer siendo arrastrada por una camioneta.
Conforme a las autoridades y oficiales de Tránsito, la conductora de una camioneta Nissan Frontier, identificada como Eloina ¨N¨, de 66 años, se encontraba detenida en el cruce.
Al realizar una maniobra en reversa no se percató de la presencia de la peatona y terminó impactando a Irma ¨N¨, de 81 años, quien cayó al pavimento tras el golpe.
Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la mujer mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y la subieron a la ambulancia para su valoración.
Aunque se descartaron lesiones de gravedad, decidieron trasladarla al Hospital General debido a que cuenta con un marcapasos, para que fuera valorada por especialistas.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención de la conductora de la camioneta, quien quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.