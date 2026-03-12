Camioneta en reversa atropella a octogenaria y la manda al hospital en Saltillo

A las instalaciones del Hospital General de Saltillo fue trasladada por personal de la Cruz Roja una mujer de 81 años que resultó con diversas lesiones luego de ser atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en la colonia González Cepeda.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Río Aguanaval y Río Pánuco, donde testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al 911 al ver a la mujer siendo arrastrada por una camioneta.

