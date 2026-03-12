Camioneta en reversa atropella a octogenaria y la manda al hospital en Saltillo

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Camioneta en reversa atropella a octogenaria y la manda al hospital en Saltillo
    La adulta mayor fue trasladada al Hospital General de Saltillo para su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

La mujer fue llevada al Hospital General para una revisión médica debido a que cuenta con un marcapasos, aunque inicialmente se descartaron lesiones de gravedad

A las instalaciones del Hospital General de Saltillo fue trasladada por personal de la Cruz Roja una mujer de 81 años que resultó con diversas lesiones luego de ser atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en la colonia González Cepeda.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Río Aguanaval y Río Pánuco, donde testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al 911 al ver a la mujer siendo arrastrada por una camioneta.

La conductora de la camioneta fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.
La conductora de la camioneta fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las autoridades y oficiales de Tránsito, la conductora de una camioneta Nissan Frontier, identificada como Eloina ¨N¨, de 66 años, se encontraba detenida en el cruce.

Al realizar una maniobra en reversa no se percató de la presencia de la peatona y terminó impactando a Irma ¨N¨, de 81 años, quien cayó al pavimento tras el golpe.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer de 81 años tras ser atropellada en la colonia González Cepeda.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer de 81 años tras ser atropellada en la colonia González Cepeda. ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la mujer mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y la subieron a la ambulancia para su valoración.

Aunque se descartaron lesiones de gravedad, decidieron trasladarla al Hospital General debido a que cuenta con un marcapasos, para que fuera valorada por especialistas.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención de la conductora de la camioneta, quien quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

