Capacita Policía Ambiental de Saltillo a 17 empresas en manejo seguro de fauna silvestre

Con el objetivo de fortalecer la protección de la biodiversidad y preparar al personal de la industria para actuar de manera segura ante la presencia de animales silvestres, la Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha capacitado durante 2026 a trabajadores de 17 empresas instaladas en la región sureste de Coahuila. Las jornadas de capacitación forman parte de una estrategia preventiva que busca fomentar el respeto por la fauna nativa, al tiempo que proporciona conocimientos para responder de manera adecuada mientras llegan los especialistas encargados del manejo y rescate de los ejemplares.

Uno de los cursos más solicitados ha sido “Manejo y Contención Segura de Serpientes”, impartido en empresas como Daimler Truck, Saint-Gobain, Tracomex, Mitchel Plastics, Stellantis, Yanfeng, Whirlpool, Android Industries, Turck México, EHS Commercial, Aptiv Centec, OPmobility, MANN+HUMMEL, Tubos Samuel, GHSP y EHS Innotec. En estas sesiones, los trabajadores aprenden a identificar especies, reconocer los riesgos y aplicar protocolos de actuación seguros en caso de encontrar reptiles dentro de las instalaciones. De manera complementaria, las empresas Adient y Lennox Commercial recibieron el curso “Aves y Actividad Industrial”, enfocado en dar a conocer las especies de aves que habitan la Región Sureste de Coahuila, su papel dentro del equilibrio ecológico y las medidas que deben seguirse cuando ingresan a complejos industriales.

La coordinadora de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, destacó que este tipo de acciones contribuye a fortalecer la cultura de conservación de la vida silvestre entre el sector productivo y permite que el personal responda con mayor seguridad y responsabilidad ante cualquier avistamiento. La funcionaria señaló que la protección de la fauna silvestre forma parte de las prioridades establecidas por la administración del alcalde Javier Díaz González y por la Comisaría de Seguridad, por lo que continuará el acercamiento con empresas e instituciones para ampliar el alcance de estas capacitaciones.

Además de las actividades de formación, la Policía Ambiental mantiene de manera permanente la atención a reportes relacionados con animales silvestres, realiza rescates en coordinación con las autoridades correspondientes y desarrolla campañas de sensibilización para promover la conservación de las especies que habitan en la región. Las autoridades recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del teléfono 844 414 1114 de la Policía Municipal, el ChatBot de Seguridad en el 844 893 0909 y los Grupos Ciudadanos de Seguridad de WhatsApp.

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