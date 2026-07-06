Capacita Policía Ambiental de Saltillo a 17 empresas en manejo seguro de fauna silvestre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Capacita Policía Ambiental de Saltillo a 17 empresas en manejo seguro de fauna silvestre
    Trabajadores del sector industrial recibieron herramientas para actuar correctamente ante el avistamiento de serpientes y otras especies. CORTESÍA

La Policía Ambiental ha impartido cursos especializados para promover el manejo responsable de la fauna silvestre y reforzar la seguridad de los trabajadores

Con el objetivo de fortalecer la protección de la biodiversidad y preparar al personal de la industria para actuar de manera segura ante la presencia de animales silvestres, la Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha capacitado durante 2026 a trabajadores de 17 empresas instaladas en la región sureste de Coahuila.

Las jornadas de capacitación forman parte de una estrategia preventiva que busca fomentar el respeto por la fauna nativa, al tiempo que proporciona conocimientos para responder de manera adecuada mientras llegan los especialistas encargados del manejo y rescate de los ejemplares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-incendio-deja-sin-luz-los-pasos-inferiores-de-el-sarape-realizan-trabajos-de-reparacion-BO21947240
$!Las capacitaciones promueven la conservación de la biodiversidad y la seguridad dentro de las plantas industriales.
Las capacitaciones promueven la conservación de la biodiversidad y la seguridad dentro de las plantas industriales. CORTESÍA

Uno de los cursos más solicitados ha sido “Manejo y Contención Segura de Serpientes”, impartido en empresas como Daimler Truck, Saint-Gobain, Tracomex, Mitchel Plastics, Stellantis, Yanfeng, Whirlpool, Android Industries, Turck México, EHS Commercial, Aptiv Centec, OPmobility, MANN+HUMMEL, Tubos Samuel, GHSP y EHS Innotec. En estas sesiones, los trabajadores aprenden a identificar especies, reconocer los riesgos y aplicar protocolos de actuación seguros en caso de encontrar reptiles dentro de las instalaciones.

De manera complementaria, las empresas Adient y Lennox Commercial recibieron el curso “Aves y Actividad Industrial”, enfocado en dar a conocer las especies de aves que habitan la Región Sureste de Coahuila, su papel dentro del equilibrio ecológico y las medidas que deben seguirse cuando ingresan a complejos industriales.

$!La Policía Ambiental ha capacitado durante 2026 a personal de 17 empresas sobre el manejo seguro de fauna silvestre.
La Policía Ambiental ha capacitado durante 2026 a personal de 17 empresas sobre el manejo seguro de fauna silvestre. CORTESÍA

La coordinadora de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, destacó que este tipo de acciones contribuye a fortalecer la cultura de conservación de la vida silvestre entre el sector productivo y permite que el personal responda con mayor seguridad y responsabilidad ante cualquier avistamiento.

La funcionaria señaló que la protección de la fauna silvestre forma parte de las prioridades establecidas por la administración del alcalde Javier Díaz González y por la Comisaría de Seguridad, por lo que continuará el acercamiento con empresas e instituciones para ampliar el alcance de estas capacitaciones.

$!Los cursos incluyen la identificación de especies y protocolos de actuación mientras llega personal especializado.
Los cursos incluyen la identificación de especies y protocolos de actuación mientras llega personal especializado. CORTESÍA

Además de las actividades de formación, la Policía Ambiental mantiene de manera permanente la atención a reportes relacionados con animales silvestres, realiza rescates en coordinación con las autoridades correspondientes y desarrolla campañas de sensibilización para promover la conservación de las especies que habitan en la región.

Las autoridades recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del teléfono 844 414 1114 de la Policía Municipal, el ChatBot de Seguridad en el 844 893 0909 y los Grupos Ciudadanos de Seguridad de WhatsApp.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU