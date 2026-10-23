Capacitan en Lengua de Señas a personal que atiende y acompaña a mujeres en situación de violencia

Con el fin de fortalecer la atención inclusiva y reducir las barreras de comunicación con las personas sordas, el personal de la Fundación Luz y Esperanza participó en un taller introductorio de Lengua de Señas Mexicana (LSM), como parte de un convenio de colaboración con el Gobierno de Coahuila. La directora de la Fundación, Rosa María Salazar Rivera, destacó la importancia de incorporar herramientas de accesibilidad en los servicios dirigidos a mujeres que viven situaciones de violencia, al considerar que algunas enfrentan condiciones adicionales de vulnerabilidad relacionadas con la discapacidad.

“Sabemos que para las mujeres que son ciegas o que tienen este problema de sordera no es tan fácil llegar a estos espacios de atención. No es tan común verlas, pero es por esas barreras que existen y ahora contaremos con herramientas para seguirlas atendiendo”, sostuvo Salazar Rivera. La capacitación fue impartida por Patricia Yeverino Mayola, directora de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, junto con personal de la dependencia estatal. El taller tuvo componentes teóricos, prácticos y conversacionales, donde los asistentes aprendieron el abecedario, vocabulario básico y la estructura gramatical de la LSM.

Durante las actividades prácticas, el personal retomó situaciones relacionadas con sus labores cotidianas, como la atención a una mujer que solicita ayuda, con el fin de aplicar los conocimientos en escenarios reales y favorecer una comunicación directa y respetuosa. RECONOCEN LABOR DE LA FUNDACIÓN En el evento de apertura, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, reconoció el compromiso del personal por adquirir estas herramientas. Destacó que aprender LSM representa un acto de solidaridad y compromiso social. “Cuando estudias la Lengua de Señas Mexicana, el principal beneficiario de que tú la aprendas no vas a ser tú, va a ser alguien más que ahorita se topa con la barrera de la incomunicación”, expresó el funcionario estatal.

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