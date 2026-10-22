Presentan estrategia ‘Hablemos a Tiempo’ para cuidar la salud emocional de jóvenes en Saltillo

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    Presentan estrategia ‘Hablemos a Tiempo’ para cuidar la salud emocional de jóvenes en Saltillo
    La conferencia “Hablemos a Tiempo” invitó a los alumnos a reconocer sus emociones y acercarse a las redes de apoyo. CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Juventud lanzó un manual, una guía de autorreflexión y un directorio de apoyo durante un evento en el Colegio San José ante más de 300 estudiantes

Con la participación de más de 300 estudiantes del Colegio San José, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó la estrategia “Hablemos a Tiempo”, una iniciativa enfocada en brindar herramientas de orientación, prevención y acompañamiento en salud mental a los jóvenes de la ciudad.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que esta estrategia contempla tres herramientas principales: el Manual Juvenil “Hablemos a Tiempo”, la Autorreflexión Emocional “¿Dónde estás hoy?” y el Directorio Juvenil de Salud Mental, con el fin de acercar información útil para identificar oportunamente señales de malestar emocional.

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“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz es acercar las herramientas para que las y los jóvenes puedan reconocer a tiempo cuándo necesitan hacer una pausa, expresar sus emociones, conversar con una persona de confianza o acercarse a una red de apoyo”, expresó Ramírez Espinoza.

$!Como parte de las actividades, los asistentes participaron en dinámicas de autorreflexión durante el evento.
Como parte de las actividades, los asistentes participaron en dinámicas de autorreflexión durante el evento. CORTESÍA

Asimismo, destacó la importancia de promover el diálogo abierto y ofrecer orientación de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar su bienestar mental y físico.

$!Más de 300 estudiantes del Colegio San José atestiguaron el lanzamiento de la estrategia municipal de salud emocional.
Más de 300 estudiantes del Colegio San José atestiguaron el lanzamiento de la estrategia municipal de salud emocional. CORTESÍA

Como parte del evento, se impartió la conferencia “Hablemos a Tiempo, Hablemos de Salud Mental”, a cargo de la doctora Karla Patricia Valdez García, para reforzar el mensaje de que hablar de las emociones, pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles puede marcar una diferencia significativa en sus vidas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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