Presentan estrategia ‘Hablemos a Tiempo’ para cuidar la salud emocional de jóvenes en Saltillo

Con la participación de más de 300 estudiantes del Colegio San José, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó la estrategia “Hablemos a Tiempo”, una iniciativa enfocada en brindar herramientas de orientación, prevención y acompañamiento en salud mental a los jóvenes de la ciudad.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que esta estrategia contempla tres herramientas principales: el Manual Juvenil “Hablemos a Tiempo”, la Autorreflexión Emocional “¿Dónde estás hoy?” y el Directorio Juvenil de Salud Mental, con el fin de acercar información útil para identificar oportunamente señales de malestar emocional.