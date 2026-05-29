Captan cámaras del C2 cuatro incidentes y detienen a presuntos responsables en Saltillo

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    Captan cámaras del C2 cuatro incidentes y detienen a presuntos responsables en Saltillo
    Las cámaras del C2 permitieron dar seguimiento a distintos reportes y coordinar la intervención de elementos municipales en varios sectores de la ciudad. CORTESÍA

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de Saltillo tras labores de monitoreo y coordinación entre el Centro de Control y Comando y la Policía Municipal

Cuatro personas fueron detenidas en distintos hechos ocurridos en Saltillo gracias a labores de monitoreo del Centro de Control y Comando (C2) y a la intervención de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El primer caso ocurrió en un puente peatonal de la colonia Landín, donde monitoristas detectaron a un hombre que presuntamente portaba un arma blanca y se aproximó a un transeúnte. Tras dar seguimiento a sus movimientos mediante las cámaras de vigilancia, elementos del agrupamiento K9 lograron ubicar y detener a Ángel Gabriel “N”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-detienen-a-hombre-acusado-de-atropellar-perros-en-lomas-de-lourdes-FB21028368

En un segundo hecho, personal del C2 observó a un hombre que intentaba abrir un vehículo estacionado en calles de la Zona Centro. Tras el reporte a policías del sector, fue detenido Vicente “N”.

Asimismo, durante labores de vigilancia en el Centro de la ciudad, monitoristas detectaron a una persona que discutía con diversos ciudadanos. Al arribar una oficial de la Policía Municipal, el hombre continuó con una actitud agresiva, por lo que se solicitó apoyo y se procedió con la detención de Luis Fernando “N”.

Por otra parte, a través de los grupos de WhatsApp de seguridad se recibió un reporte sobre una persona que arrojaba piedras a vehículos en la calle Emilio Carranza. Con apoyo de las cámaras del C2, monitoristas ubicaron al presunto responsable y coordinaron la intervención policial.

Tras una breve persecución, los elementos lograron detener a la persona señalada, quien resultó ser menor de edad.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las detenciones fueron resultado del trabajo coordinado entre las áreas operativas y el monitoreo permanente realizado desde el sistema de videovigilancia de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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