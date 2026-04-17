Choque de tractocamiones deja un lesionado, en tramo Los Chorros

Un choque por alcance se registró la tarde de este viernes entre dos tractocamiones en la carretera 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros.

Uno de los ocupantes resultó con severos golpes en distintas partes del cuerpo y fue auxiliado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). No fue necesario su traslado a una clínica, por lo que permaneció en el lugar a la espera de la empresa aseguradora.

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El accidente ocurrió en la curva del kilómetro 232, cuando uno de los tráileres de plataforma de la línea Sherpas Trucking no guardó la distancia de seguridad. La unidad impactó por alcance a un remolque de la empresa Harlequin Trans, el cual circulaba a baja velocidad con dirección al norte.

Tras valorar a los involucrados, personal de la Guardia Nacional (GN) ordenó el cierre total de los carriles de sur a norte. La circulación se vio paralizada por más de dos horas, lo que generó largas filas que afectaron las casetas de peaje de Puerto México y Huachichil.

Finalmente, se requirió el apoyo de dos grúas para retirar los vehículos involucrados.