Llamadas ‘del CJNG’ y 28 depósitos: detienen a adulta mayor por extorsión

CDMX.- Una adulta mayor, Ana “N”, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión, en agravio de una mujer que entregó 125 mil pesos mediante varios depósitos realizados durante un periodo de dos meses. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que, de acuerdo con la investigación, el 19 de julio de 2022 la víctima recibió una llamada de un sujeto que dijo pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y le exigió 50 mil pesos a cambio de no dañarla a ella ni a su hija.

La dependencia señaló que la mujer recibió más llamadas hasta el 16 de septiembre del mismo año, lapso en el que realizó 28 depósitos a diversas cuentas bancarias, por un monto total de 125 mil pesos. Con trabajos de inteligencia, se estableció que una de las cuentas utilizadas para recibir los depósitos estaba a nombre de Ana, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía capitalina.

Un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien libró la orden de aprehensión en contra de la adulta mayor, indicó la FGJ. La orden fue cumplimentada el 8 de abril en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por policías de investigación de la Fiscalía capitalina en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En la audiencia inicial, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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