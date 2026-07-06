Carambola de cuatro autos provoca caos vial en el periférico LEA de Saltillo

Un accidente vial que involucró a cuatro vehículos se registró la mañana de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al paso a desnivel del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, en el percance participaron cuatro automóviles. A pesar del impacto, por fortuna no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales.