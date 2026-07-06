Carambola de cuatro autos provoca caos vial en el periférico LEA de Saltillo

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    Carambola de cuatro autos provoca caos vial en el periférico LEA de Saltillo
    Cuatro vehículos se vieron involucrados en un accidente registrado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, generando la movilización de autoridades municipales para atender la emergencia. ULISES MARTÍNEZ

La circulación hacia El Sarape registró afectaciones mientras las autoridades realizaban el abanderamiento y esperaban el retiro de los vehículos involucrados

Un accidente vial que involucró a cuatro vehículos se registró la mañana de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al paso a desnivel del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, en el percance participaron cuatro automóviles. A pesar del impacto, por fortuna no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales.

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$!A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas.
A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

La autoridad municipal que acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos abanderó la zona con el fin de prevenir otro incidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

$!Elementos de la autoridad municipal abanderaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se coordinaban las maniobras para retirar los vehículos.
Elementos de la autoridad municipal abanderaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se coordinaban las maniobras para retirar los vehículos. ULISES MARTÍNEZ

La circulación presentó afectaciones con dirección a El Sarape, debido a que las unidades involucradas permanecieron sobre el carril central, por lo que se recomendó a los automovilistas conducir con precaución al transitar por el sector.

$!La circulación con dirección a El Sarape presentó afectaciones debido a que los automóviles involucrados permanecieron sobre el carril central durante varios minutos.
La circulación con dirección a El Sarape presentó afectaciones debido a que los automóviles involucrados permanecieron sobre el carril central durante varios minutos. ULISES MARTÍNEZ

Se esperaba la llegada de las grúas para realizar el remolque de los vehículos y liberar por completo la vialidad, mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.

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