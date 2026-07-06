Carambola de cuatro autos provoca caos vial en el periférico LEA de Saltillo
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La circulación hacia El Sarape registró afectaciones mientras las autoridades realizaban el abanderamiento y esperaban el retiro de los vehículos involucrados
Un accidente vial que involucró a cuatro vehículos se registró la mañana de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al paso a desnivel del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, en el percance participaron cuatro automóviles. A pesar del impacto, por fortuna no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales.
La autoridad municipal que acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos abanderó la zona con el fin de prevenir otro incidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
La circulación presentó afectaciones con dirección a El Sarape, debido a que las unidades involucradas permanecieron sobre el carril central, por lo que se recomendó a los automovilistas conducir con precaución al transitar por el sector.
Se esperaba la llegada de las grúas para realizar el remolque de los vehículos y liberar por completo la vialidad, mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.