Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas

KIEV.-Al menos a 22 personas murieron, luego de que Rusia lanzara el lunes oleadas de misiles y drones contra Ucrania, ofensiva fue dirigida en represalia de los ataques de largo alcance realizados recientemente por Kiev.

De acuerdo al reporte quince personas murieron en la capital, Kiev, que fue el principal objetivo de Rusia, y 56 resultaron heridas, según el jefe administrativo Tymur Tkachenko. Otras siete personas murieron en la región más amplia de Kiev y 29 resultaron heridas, según el servicio de emergencias de Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Trump reaviva la polémica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al insinuar que es una acosadora

Existe una necesidad por parte de Kiev de más misiles interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un punto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy probablemente reiterará en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, esta semana.

Moscú ha intensificado los ataques contra Kiev en represalia por los recientes ataques ucranianos de largo alcance, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Esa ofensiva ucraniana ha causado una grave escasez de combustible y presionado al presidente Vladímir Putin.

Antes de la cumbre de la OTAN en Turquía, Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas habían actuado bien contra drones y misiles de crucero, pero no contra los misiles balísticos, una carencia que atribuyó a suministros insuficientes de interceptores. Instó a los socios europeos y Estados Unidos en la cumbre a reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y proteger a la población civil.