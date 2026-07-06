Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
    Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky / AP Photo/Efrem Lukatsky

Rusia disparó 351 drones y 68 misiles durante la noche, apuntando principalmente a Kiev, y 29 proyectiles balísticos alcanzaron sus objetivos

KIEV.-Al menos a 22 personas murieron, luego de que Rusia lanzara el lunes oleadas de misiles y drones contra Ucrania, ofensiva fue dirigida en represalia de los ataques de largo alcance realizados recientemente por Kiev.

De acuerdo al reporte quince personas murieron en la capital, Kiev, que fue el principal objetivo de Rusia, y 56 resultaron heridas, según el jefe administrativo Tymur Tkachenko. Otras siete personas murieron en la región más amplia de Kiev y 29 resultaron heridas, según el servicio de emergencias de Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Trump reaviva la polémica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al insinuar que es una acosadora

Existe una necesidad por parte de Kiev de más misiles interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un punto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy probablemente reiterará en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, esta semana.

Moscú ha intensificado los ataques contra Kiev en represalia por los recientes ataques ucranianos de largo alcance, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Esa ofensiva ucraniana ha causado una grave escasez de combustible y presionado al presidente Vladímir Putin.

Antes de la cumbre de la OTAN en Turquía, Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas habían actuado bien contra drones y misiles de crucero, pero no contra los misiles balísticos, una carencia que atribuyó a suministros insuficientes de interceptores. Instó a los socios europeos y Estados Unidos en la cumbre a reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y proteger a la población civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Misiles
Muertes

Localizaciones


Rusia

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde