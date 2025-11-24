Casi listas nuevas unidades de Medicina Familiar del IMSS en Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Casi listas nuevas unidades de Medicina Familiar del IMSS en Saltillo
    José Valeriano Ibáñez, delegado del IMSS en Coahuila, detalló los avances en la construcción de las nuevas unidades médicas. FOTO: REDES SOCIALES

Con su apertura, serán beneficiados alrededor de 100 mil derechohabientes. Además, se aprobó la construcción de un nuevo hospital general con capacidad para 260 camas.

El delegado del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez, informó que las dos unidades de medicina familiar que se construyen en Saltillo estarán listas antes del primer trimestre de 2026, lo que beneficiará a 100 mil derechohabientes en la capital coahuilense.

Cabe recordar que la construcción de ambas unidades comenzó este año y en el presupuesto de egresos de la federación para el 2026 se aprobó, entre los proyectos de inversión, el financiamiento de ambas unidades.

En el documento se detalla que para la unidad “El Cortijo”, ubicada al sur de la ciudad, se destinará un presupuesto de 41.4 millones de pesos, mientras que la unidad en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, contará con 34.1 millones de pesos.

Valeriano Ibáñez explicó que aún no se cuenta con una fecha de apertura exacta, y precisó que mientras la obra en Santa Bárbara avanza más rápidamente y se prevé que concluya a finales de este año o a inicios de enero, la unidad del Cortijo se proyecta para el primer trimestre de 2026.

En cuanto al hospital general aprobado en octubre por el consejo técnico del IMSS, mencionó que ya se cuenta con el presupuesto autorizado y se han iniciado trabajos preliminares. Se espera que pronto se realice la colocación de la primera piedra, una vez que se den las instrucciones oficiales para arrancar la obra.

Detalló que la inversión total para el HGR de Saltillo será de aproximadamente 5 mil millones de pesos. El hospital contará con 260 camas y atenderá a cerca de 936 mil derechohabientes, consolidándose como un proyecto clave para ampliar la atención médica en la región.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

