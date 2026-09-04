Catea la Fiscalía un domicilio; mencionan robo y huachicol fiscal

RAMOS ARIZPE.- Un domicilio donde presuntamente se almacenaba cableado con reporte de robo y que se le investiga en temas de huachicol fiscal fue cateado por órdenes de un juez de control.

El movimiento policiaco se dio en la calle Santa Sara dentro del fraccionamiento Portal del Diamante en Ramos Arizpe, Coahuila.

Hasta la medianoche de este vienes ni la Fiscalía General del Estado, (FGE) ni secretaria de Seguridad Pública del Estado, (SSPE) habían dado a conocer información sobre la revisión al domicilio, que se dio cerca de las 5:30 de la tarde.

Para el operativo se contó con apoyo de elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación Criminal, (AIC).

De manera extraoficial se mencionó que todo comenzó con reporte de robo de cableado de gran calibre, mismo que habría sido almacenado en el inmueble en cuestión.

La Fiscalía General del Estado, (FGE) habría llevado a cabo la detención de una persona.

El operativo culminó hasta las 10:30 de la noche donde no se dieron a conocer si hubo artículos asegurados.