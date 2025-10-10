Catean autoridades domicilio tras denuncias ciudadanas en Saltillo

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Catean autoridades domicilio tras denuncias ciudadanas en Saltillo
    Elementos del Grupo de Reacción Sureste y de la Sedena aseguraron un domicilio en la colonia Miguel Hidalgo durante un operativo coordinado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El operativo se realizó por integrantes de la Sedena, Marina y Agencia de Investigación Criminal

Derivado de diversas denuncias ciudadanas, autoridades estatales realizaron un operativo en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo, donde se informó de manera extraoficial que se comercializaban sustancias prohibidas.

Alrededor de las 12:30 de la tarde, los vecinos se sorprendieron al observar la llegada de camionetas oficiales de la Sedena, Marina, Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste.

La calle 9 fue cerrada a la circulación desde la calle 40 para permitir la revisión del interior del domicilio marcado con el número 845 de la primera vía en mención.

$!Autoridades estatales y federales desplegaron un fuerte dispositivo en la calle 9 tras denuncias ciudadanas sobre presunta venta de droga.
Autoridades estatales y federales desplegaron un fuerte dispositivo en la calle 9 tras denuncias ciudadanas sobre presunta venta de droga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Asimismo, las unidades contaron con el apoyo de un binomio canino y de personal pericial, quienes realizaron labores de recolección y fijación de evidencias dentro del inmueble.

$!Camionetas de la Sedena, Marina, AIC y Policía Municipal participaron en el despliegue realizado este jueves en la colonia Miguel Hidalgo.
Camionetas de la Sedena, Marina, AIC y Policía Municipal participaron en el despliegue realizado este jueves en la colonia Miguel Hidalgo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre los resultados del operativo; sin embargo, de manera extraoficial trascendió que una persona fue detenida y se aseguraron alrededor de 10 kilogramos de sustancias prohibidas.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Sedena
Semar
AIC

Ulises Martínez

