Catean autoridades domicilio tras denuncias ciudadanas en Saltillo

Derivado de diversas denuncias ciudadanas, autoridades estatales realizaron un operativo en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo, donde se informó de manera extraoficial que se comercializaban sustancias prohibidas.

Alrededor de las 12:30 de la tarde, los vecinos se sorprendieron al observar la llegada de camionetas oficiales de la Sedena, Marina, Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste.

La calle 9 fue cerrada a la circulación desde la calle 40 para permitir la revisión del interior del domicilio marcado con el número 845 de la primera vía en mención.